Lionel Richie recevra un Icon Award

26/11/2022

On peut dire que Lionel Richie aura été gâté en 2022 ! Quelques jours après avoir été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame, voilà que le chanteur apprend qu’il sera le récipiendaire d’un Icon Award lors des prochains American Music Awards.



«Je suis immensément reconnaissant pour une carrière qui m’a emmené dans des endroits que je n’imaginais pas visiter un jour, que ce soit des stades et des studios du monde entier ou bien la scène des American Music Awards», a déclaré l’artiste dans un communiqué relayé par Music-News.



«Je me rappelle la première fois que j’ai chanté aux AMA. C’était pour interpréter We Are the World aux côtés des musiciens les plus iconiques de ma génération. Alors c’est surréaliste de recevoir cette reconnaissance 36 ans plus tard».



Cet Icon Award marquera la 18e récompense décernée par les American Music Awards à Lionel Richie tandis qu’il deviendra le seul artiste à avoir foulé la scène de la cérémonie à chaque décennie depuis sa création en 1974.



«Lionel Richie a eu un profond impact sur d’innombrables personnes dans le monde sur l’industrie musicale dans son ensemble, a souligné Jesse Collins, producteur et showrunneur des AMA. Des millions de dollars levés grâce à We Are the World jusqu’à l’influence qu’a encore aujourd’hui sa musique unique, Lionel Richie est la définition de ce qu’est une légende vivante et la question de l’honorer avec un Icon Award ne se posait même pas. »

Pas mal, pour quelqu’un qui se destinait à la prêtrise !