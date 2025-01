Lilongwe réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc

Le Malawi salue les initiatives de SM le Roi Mohammed VI au profit du continent africain

18/01/2025

Le Malawi a réaffirmé, jeudi à Rabat, son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, et à la souveraineté du Royaume sur tout son territoire, y compris la région du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint signé à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M.Nasser Bourita, et son homologue Malawite, Mme Nancy Tembo.



Dans ce communiqué, Mme Tembo a également salué le consensus international croissant et la dynamique conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien au Plan marocain d’autonomie, en le qualifiant comme la seule solution crédible, sérieuse et réaliste.



Elle a aussi salué les efforts des Nations Unies comme cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.

Par ailleurs, la ministre des Affaires Etrangères de la République du Malawi a salué les initiatives Royales sur le Sahel et l’Atlantique en faveur d’une Afrique prospère et stable.



Mme Tembo a également souligné que S.E. Dr Lazarus McCarthy Chakwera, Président de la République du Malawi, a qualifié l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, d’éclairée et d’opportunité en faveur de la coopération intra-africaine.

Les chefs de la diplomatie des deux pays ont exprimé leur engagement à renforcer la coopération entre le Maroc et le Malawi aux niveaux bilatéral et multilatéral.



Sur le plan bilatéral, les deux ministres se sont engagés à renforcer davantage la coopération, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire où le Royaume du Maroc accompagnera la République du Malawi dans la mise en place d’un partenariat ambitieux pour le développement d’une agriculture durable.



Au niveau multilatéral, M. Bourita et Mme Tembo ont souligné l'importance d'intensifier leur coopération en vue d'harmoniser davantage leurs positions au sein des institutions régionales, continentales et internationales, telles que l'Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU), souligne-t-on dans un Communiqué conjoint signé à l'issue des entretiens entre les deux ministres.