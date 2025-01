Lille-Feyenoord: Osame Sahraoui sensationnel

31/01/2025

Le stade Pierre-Mauroy a été le théâtre d’une performance exceptionnelle mercredi soir. En effet, le LOSC a écrasé Feyenoord Rotterdam (6-1) dans une rencontre où Osame Sahraoui a brillé de mille feux.



L’ailier marocain a non seulement ouvert la marque précocement, mais il a également été un catalyseur offensif tout au long de la partie, permettant à Lille de dominer les champions des Pays-Bas avec une facilité déconcertante.



Dès l’entame du match, Osame Sahraoui a donné le ton. A la 5ᵉ minute, il profite d’une passe lumineuse de Rémy Cabella pour se retrouver dans la surface et tromper le gardien de but adverse d’un tir croisé imparable. Un geste technique parfaitement exécuté, révélateur de son sang-froid et de sa précision chirurgicale devant le but. Ce premier éclat ne fut qu’un avant-goût du récital qu’il allait offrir.



La première période a été marquée par son omniprésence dans les offensives lilloises. Son dynamisme et sa percussion sur l’aile gauche ont mis au supplice la défense néerlandaise, jusqu’à provoquer un but contre son camp du malheureux Gernot Trauner à la 39ᵉ minute sur un centre tendu et incisif. A la pause, Lille menait 2-1, mais le plus beau restait à venir.



Si Feyenoord espérait réagir, le LOSC, porté par un collectif en état de grâce, a rapidement éteint les derniers espoirs adverses. Jonathan David, intenable, a inscrit un bijou de but à la 74ᵉ minute après une offrande de l’autre jeune marocain Ayyoub Bouaddi, confirmant la maîtrise totale des Dogues.



Mais la soirée ne pouvait être complète sans une ultime touche de génie signée Osame Sahraoui. Toujours insatiable, le Marocain a conclu son récital par une passe décisive ciselée pour Cabella à la 80ᵉ minute, permettant à Lille d’atteindre le score-fleuve de 6-1. Une prestation majuscule qui a logiquement conduit à son élection "Man of the Match" pour la deuxième fois en Ligue des champions cette saison, après son exploit face au Sturm Graz.



Si le LOSC s’est offert une démonstration de force contre un Feyenoord pourtant redoutable, c’est en grande partie grâce à un Osame Sahraoui en état de grâce. Déjà remarqué pour ses prestations étincelantes en championnat, l’international marocain confirme qu’il est bien plus qu’un simple talent prometteur : il est une pièce maîtresse du projet lillois.



Avec sa vitesse, sa justesse technique et son intelligence, il incarne ce vent de fraîcheur et d’audace qui permet aux Dogues d’élever leur niveau dans les grandes compétitions. Son influence dépasse même ses statistiques impressionnantes : il insuffle une dynamique collective redoutable, créant sans cesse des brèches et multipliant les gestes décisifs.



«Il a récidivé ! Comme face à Sturm Graz en décembre, Osame Sahraoui a été élu Man Of The Match de LOSC-Feyenoord par l'UEFA. Félicitations à notre percutant ailier marocain pour cette nouvelle performance individuelle de haut niveau !», a réagi le club lillois sur son site officiel.



En s’imposant avec autorité et panache face à une équipe de Feyenoord pourtant habituée aux joutes européennes, le LOSC envoie un message fort : il faudra compter sur lui dans la suite de la compétition. Et avec un Sahraoui à ce niveau, tous les rêves sont permis.



Mehdi.O