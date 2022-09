Ligue des nations: L'Espagne rejoint la finale à quatre après sa victoire au Portugal

29/09/2022

L'Espagne s'est qualifiée pour la finale à quatre de la Ligue des nations en s'imposant 1 à 0 lors de son duel ibérique face au Portugal sur un but d'Alvaro Morata, mardi à Braga. Les Espagnols terminent en tête (11 points) du groupeA2 devant le Portugal (10), la Suisse (9) et la République tchèque (4), reléguée en Ligue B. La Roja, finaliste malheureuse de la dernière édition du "Final 4", disputera la phase finale de la compétition programmée du 14 au 18 juin 2023. Un but d'Alvaro Morata dans les dernières minutes de la rencontre (1-0, 88e) a permis à l'Espagne de rejoindre les Pays-Bas, l'Italie et la Croatie, autres qualifiés de la finale à quatre pour succéder au palmarès à la France, non qualifiée. Au cours de la première période, les Espagnols ont monopolisé le ballon, comme attendu, mais sans se procurer la moindre occasion. Sur un rythme très lent dans la circulation, les hommes de Luis Enrique n'ont pas créé de décalages et les Portugais ont pu défendre tranquillement sans jamais se mettre en danger. Seule une frappe de Pablo Sarabia, contrée sans problème par Danilo Pereira, a laissé passer un demi-frisson dans le camp lusitanien (22e). A l'inverse, les champions d'Europe 2016 se sont montrés dangereux et tranchants dès qu'ils en ont eu l'opportunité. Ruben Neves a allumé la première mèche d'une lourde frappe sur corner, obligeant le gardien espagnol Unai Simon à s'employer pour repousser sa tentative des deux poings(23e). Quelques minutes plus tard, sur une contre-attaque portugaise, le portier de l'Athletic Bilbao a encore dû s'employer pour claquer un tir de Diogo Jota, bien alerté par une longue passe de Bruno Fernandes dans la surface de la Roja (33e). Il a ensuite été rassuré de voir une puissante frappe à mi-distance de Fernandes s'écraser sur son petit filet extérieur, alors que tout le stade de Braga avait cru au but (38e). "Je crois qu'au cours de la première période, l'Espagne a eu beaucoup de possession, mais le match était pour le Portugal, car nous avons eu des occasions en attaques rapides que nous n'avons passu concrétiser", a regretté le sélectionneur portugais Fernando Santos en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Au retour des vestiaires, le scénario a dans un premier temps paru inchangé. L'Espagne a continué sa passe à dix en se montrant toujours aussi inefficace offensivement. Et les hommes de Luis Enrique ont failli se faire punir dès l'entame du second acte. Bien lancé dans la surface la Roja, Cristiano Ronaldo a perdu son duel face à Unai Simon en voyant son tir du gauche dévié par le portier espagnol (47e). Mais les entrées conjuguées de Pedri, Gavi et Yeremi Pino (62e) ont offert du dynamisme aux offensives espagnoles. Néanmoins, ni la frappe de Morata (71e), ni le tir de Nico Williams (74e) n'ont véritablement inquiété le gardien portugais Diogo Costa. Entretemps, Cristiano Ronaldo a anormalement tardé à déclencher son tir alors que le quintuple Ballon d'or avait été parfaitement servi par Bruno Fernandes au point de penalty (72e). Le dernier quart d'heure a clairement été à l'avantage de l'Espagne qui a assiégé la surface portugaise. Morata a lancé un premier avertissement avec une frappe enroulée repoussée par Diogo Costa d'une belle horizontale (77e). Emoussés physiquement, les hommes de Fernando Santos se sont contentés de repousser tant bien que mal les assauts de leur voisin ibérique et n'ont plus existé en attaque. Ils ont logiquement été sanctionnés quand Dani Carvajal a centré au second poteau pour Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Bilbao remettant le ballon de la tête dans les pieds d'Alvaro Morata qui a juste eu à pousser le ballon au fond des filets pour offrir la qualification à l'Espagne (88e). "La sensation que j'ai eue en seconde période c'est que nous allions marquer. Ensuite Unai (Simon,NDLR) nous a permis de sécuriser la victoire et nous sommes désormais qualifiés au +Final 4+ pour la seconde fois", a savouré Luis Enrique en conférence de presse d'après-match. Cristiano Ronaldo a bien essayé d'égaliser d'une frappe du droit en pleine surface (90e+1) mais Unai Simon a parfaitement stoppé la tentative de l'attaquant de 37 ans, préservant la première victoire espagnole sur le sol portugais depuis 2003.