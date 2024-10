Ligue des nations: Cascade de forfaits chez les stars européennes

11/10/2024

Outre le Français Kylian Mbappé et l'Espagnol Rodri, de nombreuses stars européennes, blessées, manqueront à l'appel de leur sélection lors de la 3e journée de Ligue des nations cette semaine, sur fond de débat à propos des cadences infernales imposées par le calendrier.



Nico Williams est le dernier joueur en date d'une longue série de forfaits. L'ailier espagnol, révélation du dernier Euro avec son compère Lamine Yamal, blessé au bas du dos, ne participera pas aux deux matches de la Roja samedi face au Danemark et contre la Serbie trois jours plus tard.



Deuxièmes du groupe 4 derrière le Danemark, les champions d'Europe ne pourront donc pas compter non plus sur leur maitre à jouer, Rodri, blessé longue durée, qui s'est insurgé récemment contre l'accroissement du nombre de matches par saison, évoquant la possibilité d'une grève des joueurs, "les personnages principaux de ce sport".



Dans le groupe 2, la France n'est, elle non plus, pas épargnée par les absences, dont le forfait polémique de Kylian Mbappé, son capitaine, indisponible pour la sélection, mais titulaire, le week-end dernier avec son club du Real Madrid en championnat.



Sans leur attaquant star, sans Ngolo Kanté, Dayot Upamecano, tous deux blessés, sans enfin Antoine Griezmann, fraichement retraité des Bleus, les vice-champions du monde sont en quête de leaders face à Israël en Hongrie et contre la Belgique.



Les Diables Rouges joueront leur première rencontre à Rome en Italie, 1ère du groupe 2, jeudi, sans Kevin De Bruyne, blessé également et dont l'avenir international reste incertain et sans Romelu Lukaku, leur meilleur buteur, laissé au repos à Naples, son nouveau club.



Première du groupe 3, l'Allemagne en plein renouveau, sans ses retraités Manuel Neuer ou Toni Kroos, devra, elle, faire sans son gardien titulaire Marc-André Ter Stegen et Jamal Musiala, qu'un problème à la hanche empêche de participer aux deux rencontres face à la Bosnie-Herzégovine (11 octobre) et les Pays-Bas (15 octobre).



NB : Les matches Italie-Belgique et Israël-France devaient avoir lieu jeudi