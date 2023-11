Ligue des champions féminine de la CAF : L'AS FAR termine à la troisième place

20/11/2023

L'AS FAR a terminé à la troisième place de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) après sa victoire (2-0) face à son homologue ghanéenne d’Ampem Darkoa, samedi soir au stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo, en Côte d'Ivoire.

Les buts de l'AS FAR ont été inscrits par Mafya Nyame (33ème mn) et Ghizlane Chebbak (45+2’).



Suite à cette victoire, l’équipe marocaine décroche la médaille de bronze et signe sa présence sur le podium de toutes les éditions de la Ligue des champions de la CAF.



La finale de cette 3ème édition de la Ligue des champions féminine de la CAF devait opposer, dimanche à Korhogo, le Sporting Club Casablanca à Mamelodi Sundoows d'Afrique du Sud.



Le club casablancais a atteint la finale après sa victoire mercredi aux tirs au but (3-2 ) sur Ampem Darkoa, tandis que les Sud-Africaines se sont imposées face à l'AS FAR par 1 à 0