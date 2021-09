Ligue des champions féminine: Participation de l’ASFAR

16/09/2021

L' AS FAR fait partie des huit équipes qui participeront à la compétition inaugurale de la Ligue féminine TotalEnergies CAF, prévue en Egypte en novembre 2021, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).



Outre la formation marocaine, la LDC féminine connaîtra la participation de Wadi Degla FC (Egypte), de l'AS Mande (Mali), de Hasaacas Ladies FC (Ghana), de RiversAngels ( Nigéria), de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), de Vihiga Queens FC (Kenya) et de Malabo King FC (Guinée équatoriale).



Les huit équipes confirmées seront réparties sur deux groupes. Les 1ers et deuxièmes de chaque poule accèderont en demi-finale. L'équipe féminine de l'AS FAR a été huit fois sacrée championne du Maroc (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Elle est également à sept reprises championne de la Coupe du Trône (2013, 2014 , 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).