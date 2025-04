Ligue des champions d'Afrique : Fin de parcours pour l’ASFAR

09/04/2025

L’AS FAR a été éliminée de la Ligue des champions d'Afrique malgré sa victoire face à Pyramids FC d'Egypte par 2 buts à 0 (1-4 à l’aller), mardi au stade d’Honneur de Meknès, en quart de finale retour de cette compétition continentale.



Youssef El Fahli a ouvert le score pour les Militaires à la 8e minute de jeu, avant que Joel Beya ne creuse l’écart (82e).

Tout prêt de réaliser une remontada après la déconvenue du match aller, le club rbati ne réussit finalement pas à décrocher une place dans le dernier carré de la Ligue des champions d'Afrique.



Dans les autres matchs des quarts de finale retour disputés mardi, le club sud-africain de Mamelodi Sundowns et Al Ahly SC d’Egypte ont poinçonné leurs billets pour les demies, en éliminant respectivement l’Espérance de Tunis (aller : 1-0, retour : 0-0), et Al Hilal du Soudan (aller : 1-0, retour : 0-1).



Le dernier match comptant pour le tour des quarts de finale retour devait opposer hier les Sud-Africains d’Orlando Pirates aux Algériens du Mouloudia. Au match aller, l’équipe sud-africaine s’était imposée en déplacement sur le score de 1 à 0.



A propos des demi-finales, Mamelodi Sundowns affrontera Al Ahly SC et le vainqueur du match Orlando Prirates-Mouloudia d’Alger jouera Pyramids FC.



Divers

CAN U17



L’équipe nationale des moins de 17 ans affrontera, ce jeudi à 20 heures au stade El Bachir à Mohammedia, son homologue sud-africaine pour le compte des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, organisée au Royaume jusqu’au 19 du mois courant.

La séance d’entraînement de mardi dernier a vu la participation de l’ensemble des joueurs convoqués. Le sélectionneur national, Nabil Baha, a axé cette séance sur les aspects techniques et tactiques, dans le but d’apporter les dernières retouches avant le jour du match, lit-on sur le site official de la Fédération, frmf.ma