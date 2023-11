Ligue des champions: Un Ziyech des grands jours avec Galatasaray

30/11/2023

L'international marocain, Hakim Ziyech a été l'auteur d'une performance remarquable lors du match qui opposé Galatasaray à Manchester United (3-3), mercredi à Istanbul, pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.



Alors que les Anglais profitaient d'une avance confortable grâce aux réalisations d'Alejandro Garnacho (11e) et de Bruno Fernandes (18e), le Lion de l’Atlas a permis à ses coéquipiers de rester dans le match en transformant un coup franc à la demi-heure de jeu (29e, 1-2).



En début de seconde période, les visiteurs ont repris le dessus par l'intermédiaire de Scott McTominay (55e, 3-1), mais c'était sans compter sur la forme olympique de Ziyech, qui a réussi à tromper une nouvelle fois la vigilance du gardien adverse sur coup de pied arrêté (62e, 3-2).



Dix minutes plus tard, Hakim a offert une passe millimétrée à Kerem Akturkoglu, qui a réussi à égaliser pour les Stambouliotes (71e, 3-3).



Ce nul permet à Galatasaray d’être à égalité de points avec Copenhague derrière le Bayern Munich, leader du groupe, tandis que les Red Devils occupent la 4ème et dernière place.



Saibari et En-Nesyri buteurs



Le PSV Eindhoven a renversé, mercredi, le Séville FC (3-2) pour consolider sa deuxième place dans le groupe B en match comptant pour la 5ème journée de la Ligue des champions.



Menée de deux buts grâce aux réalisations du défenseur Sergio Ramos et de l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, les Néerlandais ont réduit le score à la 68ème minute suite à un superbe but du jeune international marocain Ismael Saibari.

Réduit à dix, Séville FC a été dépassé par le PSV qui a inscrit deux autres buts lors des dix dernières minutes de la rencontre.



Avec cette victoire, le club néerlandais est deuxième du groupe B avec 8 points.

Quant au Séville FC, il est éliminé de la Ligue des champions à une journée de la fin de la phase de groupes.