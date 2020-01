Ligue des champions : Un WAC décimé à Luanda mais décidé à regagner le bercail sans dégâts

Coupe de la Confédération : Le HUSA et la RSB déterminés à ne pas lâcher prise

11/01/2020 Mohamed Bouarab

Fin de semaine aux couleurs africaines par excellence. Après le Raja qui devait affronter vendredi à Tizi Ouzou l’équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie (groupe D), la phase de poules de la Ligue des champions se poursuivra ce samedi à 17 heures par la rencontre de la quatrième journée du groupe C qui opposera au stade de Luanda la formation angolaise de Petro Atletico au Wydad de Casablanca.

Le WAC, deuxième du classement avec cinq points, abordera les péripéties de cette rencontre avec la ferme intention de regagner le bercail avec un résultat positif, de sorte à rester aux trousses des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (7 pts) qui accueilleront également samedi à 14 heures l’USMA d’Algérie.

Le WAC, qui reste sur une large victoire au détriment de ce même Petro Atletico, devra faire, lors de ce match ouvrant le bal de la phase retour sans certains de ses cadres et non des moindres. L’on relève ainsi les absences de Salaheddine Saïdi, Achraf Dari, Mohamed Nahiri en plus de Cheikh Comara qui, certes, a fait le déplacement avec le groupe mais qui est incertain du fait qu’il n’a pas récupéré à cent pour cent de sa blessure.

Pour l’entraîneur des Rouges, le Serbe Zoran Manolovic, l’adversaire n’a pas de secret pour lui après avoir coaché l’autre club phare d’Angola, Primeiro de Agosto. Sauf qu’il est, depuis quelque temps, soumis à une forte pression au point que d’aucuns le voient sur un siège éjectable et que son séjour dans la métropole passe par une sortie réussie à Luanda.

Un tel scénario permettra aux partenaires d’Ismaïl El Haddad d’entrevoir leurs deux derniers matches de ce tour dans de bonnes dispositions, sachant qu’ils auront à accueillir l’USMA et à se déplacer à Pretoria pour jouer Mamelodi Sundowns respectivement les 24 et 31 de ce mois.

Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, les deux représentants du football national, le HUSA et la RSB, auront à cœur de confirmer leurs bons résultats enregistrés au cours de la phase aller. Ainsi, pour le compte de cette quatrième journée, la Renaissance de Berkane, leader du groupe B, aura à défier son dauphin, Motema Pembé de la RDC, ce dimanche à partir de 14 heures au stade des Martyrs à Kinshasa.

Sur le papier, les joueurs berkanis, désormais aguerris aux joutes continentales, disposent de tous les atouts pour franchir ce cap et prendre une sérieuse option de qualification au stade des quarts de finale. Tout comme, d’ailleurs, le Hassania qui recevra ce dimanche à 20 heures au Grand stade d’Agadir le club ivoirien de San Pedro (GP : C). Les Soussis qui mènent le bal dans cette poule (7 pts) partiront avec les faveurs des pronostics, d’autant plus qu’en dépit d’une formation décimée, ils sont décidés à secouer le cocotier pour faire oublier leurs récentes contre-performances en championnat national.

Programme



Ligue des champions

Samedi

Groupe C

14h00 : M.Sundowns-USMA

17h00: Petro Atletico-WAC

Groupe D

17h00: AS Vita Club-EST



Coupe de la Confédération

Dimanche

Groupe B

14h00 : Motema Pembe-RSB

14h00 : Zanaco-ESAE

Groupe C

14h00 : Enyimba-Paradoue

20h00 : HUSA-San Pedro