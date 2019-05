Ligue des champions : Un Ajax rayonnant au White Hart Lane

02/05/2019

Fraîcheur: le jeune et fougueux Ajax Amsterdam a mis un pied en finale de la Ligue des champions en battant un Tottenham fatigué et décimé (1-0), mardi à Londres, en demi-finale aller.

Après avoir fait tomber le Real Madrid et la Juventus Turin aux tours précédents, l'Ajax peut rêver d'accrocher un nouveau riche à son tableau de chasse.

Le but à l'extérieur de Donny van de Beek, dès la 15e minute, permet aux jeunes joueurs de l'Ajax d'entrevoir la finale. Il place en tout cas la génération dorée d'Amsterdam sur la voie de ses glorieux aînés de 1995. Louis van Gaal avait alors mené les gamins Van der Sar, De Boer, Davids, Seedorf, Overmars et Litmanen au sacre européen.

Erik ten Hag pourra-t-il mener les De Jong et compagnie au même exploit? En attendant de voir la finale de Madrid, l'Ajax devra enfoncer le clou mercredi prochain face à un Tottenham en bout de course et privé de sa vedette Harry Kane.

Le club du nord de Londres s'est pourtant offert un White Hart Lane moderne pour ce genre de rendez-vous de gala. Leur nouvel écrin leur avait peut-être permis d'éliminer Manchester City au tour précédent, il leur a sans doute coûté le match mardi soir.

Ce stade, les "Spurs" l'ont payé au prix fort. Le milliard consacré à la superbe nouvelle enceinte de plus de 62.000 places n'a pas pu être investi dans l'effectif. Tottenham ne s'est pas renforcé, ni cet été, ni cet hiver, laissant son groupe aborder le printemps déjà fané après une année de Coupe du monde bien longue pour les nombreux internationaux belges et anglais, demi-finalistes en Russie.

Ainsi, pour affronter l'Ajax, l'entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, devait se passer de Kane mais aussi d'Aurier, de Winks et de Lamela, ainsi que de Son, suspendu.

Le manager argentin s'est donc trouvé obligé d'aligner Lucas Moura et Llorente en attaque, pas le plus rassurant au moment de se lancer dans la première demi-finale de Ligue des champions de son histoire.

A l'inverse, tout se présentait bien pour l'Ajax. Ten Hag a pu aligner ses pépites Neres, Van de Beek, De Jong et De Ligt. De quoi aborder plus sereinement le choc. D'autant que la fédération néerlandaise avait accordé aux Amsterdamois un week-end de repos.

Dans le même temps, Tottenham, déjà cuit, avait dû affronter West Ham (défaite 1-0). Et ça s'est vu!

L'Ajax a dominé la première période de la tête et des épaules (60% de possession), ouvrant logiquement la marque avant même la fin du premier quart d'heure.

Ziyech a trouvé Van de Beek à la limite du hors-jeu. Seul dans la surface, le milieu blond a pris tout son temps pour feinter une première fois, puis une deuxième fois Hugo Lloris avant d'aligner le champion du monde avec sang froid.

Les Spurs ont réagi sur coup franc, mais les têtes de Llorente (26) puis Alderweireld (45+3) n'ont pas accroché le cadre.

Pire pour les Londoniens, Vertonghen a dû sortir après un choc avec Onana (39). Revenu sur le terrain peu après, le Belge a finalement dû sortir, soutenu par deux membres du staff, sonné et tenant à peine sur ses jambes. Il a été remplacé par Sissoko.

"Ce n'était pas ma décision de le maintenir sur le terrain, c'était celle des médecins. Mais ce soir, il (Vertonghen) est OK", a assuré Pochettino après le match.

Bien plus entreprenants après la pause, les Spurs ont poussé, avec des Alli, Eriksen et Lucas Moura dangereux dès le retour des vestiaires. Le Brésilien a mis le feu sur le flanc droit, Sissoko s'est battu comme un lion au milieu, mais ça n'a pas été suffisant.

Face à la jeunesse de l'Ajax, les corps fatigués et les têtes plus très lucides des Spurs n'ont pas trouvé de solution, passant même tout près de la catastrophe en fin de match, quand une frappe croisée de Neres s'est écrasée sur le montant (78).

Un poteau providentiel: au moins, les Spurs ont encore une chance...