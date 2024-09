Ligue des champions: Raja et ASFAR à un pas de la phase de poules

20/09/2024

Ayant fait un pas important vers la phase de poules de la Ligue des champions, le Raja de Casablanca et l'AS FAR seront toutefois appelés à confirmer lors des matchs retour du 2ème tour préliminaire pour accéder à la phase de groupes.



En effet, le Raja et l'AS FAR sont allés chercher des nuls précieux respectivement sur les pelouses des Ghanéens de FC Samartex et des Soudanais d'Al Merrikh sur le même score (2-2).



Sur le papier, la voie des clubs marocains semble bien tracée, mais seule la réalité du terrain est à même de décider de celui qui va assurer sa qualification pour la phase de groupes. Sérieux et vigilance restent bien exigés dans ce type de confrontations face à des adversaires désireux de créer la surprise loin de leurs fiefs.



A Accra, les Verts ont, certes, peiné à imposer leur jeu sur une pelouse difficile et dans des conditions climatiques dures. Néanmoins, ils ont réussi à arracher un nul précieux.



Au match retour, les coéquipiers du vétéran Anas Zniti essayeront de mettre plus de pression sur la défense ghanéenne dès les premières minutes ne laissant le moindre espace à leurs adversaires pour dicter leur style de jeu. Les champions du Maroc en titre seront également appelés, samedi, à accomplir leur mission en l'absence de Mohamed Zrida, l'un des piliers de l'équipe, auteur du premier but et expulsé lors du match aller.



Pour sa part, l'AS FAR a souffert contre les Soudanais d'Al Merrikh. Grâce à leur expérience, les Militaires sont parvenus à renverser la donne en fin de match pour arracher un nul qui leur permet d'aborder le match retour avec plus de sérénité. Face à son public dimanche, l'AS FAR doit conjuguer efficacité offensive et solidité défensive pour rallier la phase de groupes.



Il y a lieu de souligner que la Renaissance sportive de Berkane devait affronter, vendredi à domicile, le club béninois du Dadje FC, pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF.



Lors du match aller, les Berkanis s’étaient imposés à Cotonou sur le score de 2 à 0.

Pour rappel, l’autre représentant du football national en cette Coupe de la Confédération, l’Union de Touarga, avait été éliminé d’entrée par le club ivoirien du Racing d’Abidjan.

Divers

Botola Pro D1

Le championnat national de football Botola Pro D1 se poursuivra ce week-end pour le compte de la troisième journée qui sera tronquée de trois rencontres, à savoir Raja-FUS, DHJ-ASFAR et RSB-IRT.

Ces matches ont été reportés à une date ultérieure en raison de l’engagement en cette fin de semaine des Verts et des Militaires en Ligue des champions et des Berkanis en Coupe de la CAF.

Pour ce qui est de la Botola, un seul match est programmé samedi à 18 heures entre le HUSA et la RCAZ.

Dimanche, deux rencontres sont au programme : CODM-JSS à 16h00 et SCCM-OCS à 18h00.



Classement FIFA

Le Maroc a conservé sa 14ème place mondiale au classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi.

Les Lions de l'Atlas se maintiennent à la première position en Afrique avec 1676.14 points, devant le Sénégal, qui occupe le 21ème rang mondial, avec 1620.87 points.

L'Egypte, qui occupe le 31ème rang mondial, est troisième à l'échelle africaine avec 1515.64 points.

Au niveau mondial, l'Argentine reste toujours en tête du classement FIFA, suivie de la France et de l'Espagne.



Muay-thaï

Le Maroc a remporté neuf médailles (1 or, 4 argent, 4 bronze), lors des championnats du monde muay-thaï (cadets et juniors) qui se sont déroulés à Bangkok du 12 au 19 septembre.

Le métal précieux a été décroché par Salma Maghar (67g), alors que les médailles d'argent ont été enlevées par Chaima Taziri (-45 kg), Naoufal Nawar (-45 kg), Soufiane Benhamou (-71 kg) et Marwa Abbssi (-60 kg).

Quant aux médailles de bronze, elles ont été remportées par Anas Bouziane (-86 kg), Adam Harir (-63,5 kg), Wissal Masloub (-51 kg), et Basma Masloub (-54 kg).



Pétanque

Les phases finales du Championnat du Maroc de pétanque pour les triplettes messieurs et dames sont prévues, samedi et dimanche sur les terrains du Club "RBM" de Béni Mellal.

Dans un communiqué, la Fédération Royale marocaine de pétanque souligne que 72 triplettes représentant les 9 Ligues régionales s'affronteront pour le titre de champion national.

La finale est prévue dimanche, précise le communiqué.