Ligue des champions : Paris renverse City dans un match d'anthologie et reste en vie

24/01/2025

Le couteau entre les dents, Paris a réussi à renverser une situation mal embarquée pour battre Manchester City au Parc des Princes mercredi (4-2) et s'offrir un immense bol d'air en Ligue des champions avant la dernière journée.



Avec 10 points avant d'aller à Stuttgart la semaine prochaine, Paris n'est pas encore tiré d'affaire, la faute à ses errements de l'automne, mais a fait un grand pas en avant pour éviter une infamante élimination au premier tour. Surtout, il a livré un match référence qui pourrait influer sur la suite de sa saison.



Le prestige du match mais aussi l'immense enjeu, entre deux clubs richissimes et ambitieux au bord de l'élimination, se voyaient partout au Parc des Princes: immense tifo qui débordait de la tribune Auteuil, spectacle pyrotechnique, décibels maximaux, invités de prestige (Victor Wembanyama, Teddy Rinner)...

Et les deux équipes ont fait honneur aux attentes. Les buts sont arrivés en seconde période mais le premier acte fut déjà très intense et électrique.



Lors des 45 premières minutes, City aurait pu reprendre à son compte le message de la banderole déployée par les supporters parisiens: "Battu par les flots mais n'a jamais sombré".



L'équipe de Pep Guardiola a en effet cédé la possession du ballon comme rarement (60% pour le PSG) et a subi vague après vague: frappe du remuant Désiré Doué (4), tête de Joao Neves (10), frappe d'Achraf Hakimi (19)...

Mais l'inefficacité chronique du PSG en Ligue des champions cette saison a permis aux visiteurs de s'en tirer à 0-0 à la fin du premier acte.



En particulier, Gvardiol a sauvé de la cuisse un tir de Fabian Ruiz sur sa ligne (26e). Et puis, Paris a cru avoir marqué un magnifique but collectif mais Nuno Mendes a été lancé d'un millimètre hors-jeu (45+1). Mais une cruelle annulation de l'arbitrage vidéo, pour quelques millimètres, est venue effacer la longue célébration parisienne...



Le sentiment d'une chance qui a passé guettait les Parisiens, qui ont pourtant redémarré pied au plancher, avec Ousmane Dembélé, sur le banc à la surprise générale au coup d'envoi, qui a remplacé Lee après la pause. Seulement pour être punis par un but contre le cours du jeu de Jack Grealish (50e), qui au deuxième poteau avait bien suivi le ballon, après un bel arrêt de Donnarumma.



Trois minutes plus tard, Erling Haaland enfonçait le clou (53e), encore au second poteau. Ironiquement pour Paris, ces deux buts se jouaient à quelques millimètres près du hors-jeu.

Mais les hommes de Luis Enrique ont eu le mérite de réduire immédiatement le score, avec une course échevelée de Bradley Barcola qui a centré plein de sang-froid pour Démbélé (56).



Le PSG a cru encore une fois être maudit quand Doué a frappé sur la barre mais Barcola a parfaitement repris pour trouver le petit filet (60e). La soirée commençait à exhaler un parfum de légende, avec un public extatique.



Le ballon a continué de courir d'un bout à l'autre du terrain, et Paris a repris ses mauvaises habitudes: Dembélé a envoyé une frappe en tribunes, Nuno Mendes a mal joué le coup après une belle percée, Barcola a vu sa frappe à bout portant contrée, en l'espace de deux minutes.



Dembélé a failli inscrire un but d'anthologie en enchaînant petit pont sur Bernardo Silva et frappe en force dans un angle fermé, repoussée par la barre transversale (70e). Manchester City était au bord du K.O.



Le salut est venu d'un coup franc excentré tiré par Vitinha et c'est Joao Neves, au four et au moulin depuis le début du match, qui est sorti de sa boîte pour marquer de la tête (78e).

Malgré un inhabituel changement défenseur pour attaquant (Hernandez pour Barcola), venant de Luis Enrique, le PSG a continué de dominer le match et les excursions mancuniennes vers la surface parisienne ont été rares.



Servi par Dembélé, Ramos a manqué de faire le break (90e), bloqué par Ederson. Et comme pour finir de chasser ses démons, Paris a réussi à défendre un corner dangereux, avec une belle sortie poing levé de Donnarumma.



Sur l'action suivante, Gonçalo Ramos, entré en jeu, a profité d'une bourde défensive des Citizens pour parachever le chef-d'oeuvre parisien d'un tir en lucarne (90+3).