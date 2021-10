Ligue des champions: Mission compliquée pour le WAC et aisée pour le Raja

Coupe de la Confédération:Match difficile pour l’ASFAR et à la portée pour la RSB

22/10/2021

Place ce week-end aux matches retour du second tour préliminaire des compétitions africaines interclubs. En Ligue des champions, le bal sera ouvert samedi à 19 heures par le match qui verra le Raja accueillir l’équipe libérienne de LPRC Oiler, alors que le lendemain à 20 heures, le WAC jouera la formation ghanéenne de Hearts of Oak.



Ces deux rencontres auront pour cadre le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, alors qu’en Coupe de la Confédération, les deux matches au programme sont prévus dimanche à 19 heures avec JSK (Algérie)-ASFAR au stade 1er novembre à Tizi Ouezzou et RSB-US.Ben Guerdane (Tunisie) au terrain municipal de Berkane.



En C1, le Wydad sera à la rude épreuve de Hearts of Oak qui abordera cette seconde manche avec le but d’avance du match aller. Pour les Rouges, les choses sont bien claires : remonter ce handicap en s’imposant par deux buts d’écart s’ils veulent prolonger leur campagne et décrocher le sésame de la phase de poules.



Mission difficile mais pas impossible à condition que les joueurs alignés, l’on s’attend d’ailleurs à une équipe au complet, se montrent appliqués et adroits devant les cages adverses. Ils doivent s’attendre à une équipe qui défendra crânement ses chances, scénario que les lauréats de l’édition 2017 de la Ligue des champions tâcheront d’avorter. Ils sont outillés pour atteindre cet objectif sous la houlette de leur coach Walid Regragui qui disputera son premier match africain sous les couleurs wydadies après avoir manqué le rendez-vous de l’aller à cause de son infection par la Covid-19.



Si pour le Wydad, la tâche s’annonce ardue, pour le Raja, l’essentiel a déjà été fait à l’aller après s’être imposé par 2 à 0 au Grand stade de Marrakech. Que ce soit sur le papier, ou sur la pelouse, il n’y a pas photo entre les deux protagonistes : Les Verts sont bien partis pour franchir ce tour de chauffe et rejoindre les autres gros morceaux du football continental à la phase de groupes.



En Coupe de la Confédération, l’ASFAR aura à défier en déplacement la Jeunesse de Kabylie, vainqueur de la première manche à Rabat par 1 à 0. Les poulains de Sven Vanderbroek sont sommés de sortir le match parfait afin de renverser la donne et poursuivre l’aventure africaine. Dans ce cadre, le coach de l’ASFAR avait indiqué que si les Kabyles étaient parvenus à gagner à l’aller, les Militaires sont capables de faire de même à Tizi Ouezzou.



Aux partenaires de Réda Slim, qui s’étaient rendus à Alger via Tunis, de secouer le cocotier et d’aller ramener la qualification aux dépens d’un club qui les avait éliminés en Ligue des champions en 2007.



Quant à la RSB, sauf surprise de taille, la qualification au match barrage avant la phase de poules est quasiment acquise après avoir remporté le match aller à Monastir par 1 à 0. En recevant l’US Ben Guerdane, les Berkanis auront à cœur de confirmer ce résultat et d’honorer leur statut comme étant l’un des sérieux prétendants au titre d’une épreuve qu’ils ont déjà gagnée en 2020.



Mohamed Bouarab