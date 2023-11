Ligue des champions: Madrid, Bayern, Inter et Sociedad qualifiés

09/11/2023

Le Real Madrid, le Bayern Munich, la Real Sociedad et l'Inter Milan se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions mercredi lors d'une 4e journée où Manchester United a chuté à Copenhague (4-3) au bout d'un match fou.

Avec une quatrième victoire en autant de matches, les géants madrilènes (3-0 contre Braga) et bavarois (2-1 contre Galatasaray) rejoignent Manchester City, le tenant du titre, et le RB Leipzig qui s'étaient qualifiés la veille.



Le Real s'est imposé facilement grâce à un super Rodrygo (un but, une passe décisive), mais Braga a raté un penalty en début de match par Alvaro Djalo (6e).

Le Bayern a fini par venir à bout des "Lions" d'Istanbul grâce aux déjà 18e et 19e buts d'Harry Kane depuis le début de la saison.



La Real Sociedad (3-1 contre Benfica) et l'Inter Milan (1-0 à Salzbourg) ont eux composté ensemble leur billet dans le groupe D où ils comptent 10 points chacun, déjà inatteignables pour Salzbourg, troisième avec 3 points.

Si ces ogres et le club basque se promènent, un autre grand d'Europe est à la peine cette saison.



Manchester United pensait tenir la victoire à Copenhague en menant 2-0 sur un doublé de Rasmus Hojlund, né dans la capitale danoise, puis 3-2, mais les "Indiens" danois n'ont jamais lâché.

Après l'exclusion de Marcus Rashford pour une semelle sur Eliad Jelert (42e), ils ont égalisé grâce à des buts du Norvégien Mohamed Elyounoussi et de Diogo Gonçalves sur penalty juste avant la pause.



Bruno Fernandes a redonné l'avantage à MU en transformant un penalty, mais Lukas Lerager a égalisé puis le Suédois d'origine syrienne Roony Bardghji a offert la victoire et la deuxième place du groupe à un stade en fusion dans les dernières minutes.

Copenhague (4 pts), Galatasaray (4 pts) et Manchester (3 pts) se disputeront le deuxième billet dans les deux dernières journées.



Arsenal est bien parti aussi pour se qualifier grâce à sa victoire contre le FC Séville. Les "Gunners" (9 pts) finiront le travail s'ils battent Lens (5 pts) dans trois semaines.



Les vice-champions de France ont laissé échapper la deuxième place en étant battus 1-0 au PSV Eindhoven (5pts), qui double les "Sang et Or" au bénéfice de la double confrontation, après leur nul au stade Bollaert (1-1) il y a quinze jours.

Mais dans ce groupe serré Séville (2 pts) n'a pas encore dit son dernier mot. Les Andalous recevront le PSV...