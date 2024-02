Ligue des champions : Luis Enrique souhaite du calme avant la Real Sociedad

13/02/2024

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a souhaité du "calme" et à quatre jours du 8e de finale aller de Ligue des champions.



"Ici, je vois qu'il y a beaucoup de tension concernant la Ligue des champions. Il ne s'agit pas d'avoir de la tension mais de disputer les matchs avec compétitivité et de profiter de cette compétition", a lancé Luis Enrique, appelant "au calme".



"Ça fait deux semaines qu'on ne parle que de la Ligue des champions à la télévision! Du calme, relax! L'équipe va être parfaite, ils sont préparés, on va en profiter', a-t-il poursuivi.



Samedi contre Lille, cela a été "un match très complet, un match qui ressemblait un peu au match contre Brest en Coupe de France et ce match contre Lille ressemble à ce qui nous attend contre la Real, donc cela nous a permis de préparer au mieux le match", a insisté Luis Enrique, qui avait largement remanié son équipe.



Après la bonne prestation de l'équipe, auteure d'un pressing constant contre une équipe "très complète qui ne perd pas facilement le ballon", l'entraîneur parisien a affirmé qu'il n'avait pas en tête son équipe pour le match de mercredi.



"Le 11 de départ je le décide le jour de match, après le dernier entrainement, j'aime le voir et choisir à ce moment-là, je ne sais pas qui jouera contre la Real Sociedad", a-t-il expliqué.



Interrogé sur la forme de Kylian Mbappé, touché à la cheville mercredi et préservé samedi, Luis Enrique a affirmé que la star française se sentait "bien physiquement, nous n'avons pas voulu courir de risques". "Si cela avait été une finale, il aurait joué, mercredi il sera à 100% sans aucun doute", a-t-il indiqué, ajoutant que Marquinhos avait été aussi laissé sur le banc car il avait reçu "un coup contre Brest" et n'a pas voulu "prendre de risque".



"Le PSG est plus fort car collectivement ils sont très forts, tous les joueurs travaillent défensivement et pressent", a relevé l'entraineur du Losc Paulo Fonseca, ajoutant que "tout le mérite revenait à Luis Enrique.



"Je pense que les Parisiens ont des possibilités de faire quelque chose de spécial cette année en Ligue des champions", a assuré l'entraîneur lillois.