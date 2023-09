Ligue des champions : Les favoris peuvent souffler après le tirage au sort des groupes

03/09/2023

Un petit ouf de soulagement. Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions, jeudi à Monaco, a plutôt épargné les favoris de la compétition, le Paris-SG mis à part.



Reversé dans le groupe F avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, le champion de France, délesté de Lionel Messi et Neymar, mais emmené par Kylian Mbappé, a hérité de la poule la plus relevée et la plus homogène d'un tirage effectué par Joe Cole et Eric Abidal.



Les mains des anciennes gloires de Barcelone et Chelsea ont été plus tendres avec Manchester City, le tenant du titre, plus que jamais candidat à sa propre succession.



Les joueurs de Pep Guardiola, nommé entraîneur UEFA de l'année au cours de la soirée et les partenaires d'Erling Haaland, également élu meilleur joueur UEFA de l'année, ont hérité dans le groupe G des Allemands de Leipzig, des Serbes de l'Etoile Rouge et des Suisses de Berne, trois équipes qui leur sont a priori nettement inférieures.



D'autant que les Citizens sont déjà en forme. Auteurs d'un triplé historique C1/coupe/championnat la saison dernière, vainqueurs de la Supercoupe d'Europe cet été contre Séville, ils se sont renforcés durant le mercato, en recrutant les défenseur et milieu croates Josko Gvardiol et Mateo Kovacic et l'ailier belge Jérémy Doku. Ils mènent déjà le championnat anglais après trois journées.



La plus grosse affiche de cette première phase devrait se situer dans le groupe A, celui du Bayern et de Manchester United.

Si Manchester n'a plus le même lustre qu'il y a quelques années, toute l'Europe du football a encore en mémoire la finale épique de Ligue des champions en 1999, remportée grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel face au Bayern, alors que les Allemands filaient vers le titre.



L'undécuple champion d'Allemagne a de quoi se prémunir d'une pareille déconvenue.

Marchant sur la Bundesliga, malgré un dernier exercice moins bien maîtrisé que d'ordinaire, le Bayern a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant Harry Kane pour 103 millions d'euros -le montant le plus élevé de son histoire- afin de remporter à nouveau le titre européen, son objectif principal.



Quel que soit le résultat de leurs confrontations, les deux clubs devraient néanmoins se sortir de leur groupe dans lequel figurent également Copenhague et le Galatasaray de l'Argentin Mauro Icardi.



Le tirage au sort monégasque a également été clément pour les autres favoris.

Dans le groupe B, par exemple, le Napoli, champion d'Italie, et le Real, recordman du nombre de victoires de l'épreuve, devraient facilement venir à bout des Portugais de Braga et de l'Union Berlin qui participe à sa première Ligue des champions.



Idem dans le groupe H où le FC Barcelone et Porto devraient logiquement voir les 1/8es aux dépens des Ukrainiens du Shakhtar, toujours pas la tête à jouer au football, et des Belges du Royal Antwerp, eux aussi novices dans cette compétition.

A noter enfin deux groupes homogènes: celui de l'Atlético confronté à Feyenoord, la Lazio et le Celtic Glasgow.



Celui de Lens également qui pourrait avoir une carte à jouer face au Séville FC, moribond, Eindhoven et Arsenal qui lui rappellera sa première participation à la Ligue des champions en 1998 où le petit poucet français était venu à bout des Canonniers dans le vieux Wembley.

Wembley. Favoris ou outsiders, tous rêvent de fouler la pelouse du stade légendaire rénové, théâtre de la finale le 1er juin prochain.

Groupes

Groupe A: Bayern Munich (GER), Manchester United (ENG), Copenhague (DEN), Galatasaray (TUR)

Groupe B: Séville FC (ESP), Arsenal (ENG), Eindhoven (NED), Lens (FRA)

Groupe C: Naples (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Groupe D: Benfica (POR), Inter Milan (ITA), Salzbourg (AUT), Real Sociedad (ESP)

Groupe E: Feyenoord (NED), Atlético de Madrid (ESP), Lazio (ITA), Celtic Glasgow (SCO)

Groupe F: Paris SG (FRA), Dortmund (GER), AC Milan (ITA), Newcastle (ENG)

Groupe G: Manchester City (GBR), Leipzig (GER), Etoile rouge de Belgrade (SRB), Young Boys Berne (SUI)

Groupe H: FC Barcelone (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Antwerp (BEL)



1re journée: 19-20 septembre

2e journée: 3-4 octobre

3e journée: 24-25 octobre

4e journée: 7-8 novembre

5e journée: 28-29 novembre

6e journée: 12-13 décembre

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Les troisièmes seront reversés en barrages de la Ligue Europa.