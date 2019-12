Ligue des champions Le WAC sommé de secouer le cocotier

28/12/2019 Mohamed Bouarab

Après le Raja qui devait affronter vendredi la JSK d’Algérie, c’est au tour du Wydad ce samedi de disputer son match de la troisième journée de la phase de poules (groupe : C) de la Ligue des champions contre la formation angolaise de Petro Atletico. Cette rencontre, prévue au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca et dont le coup d’envoi sera donné à partir de 20 heures, n’obéit qu’à une seule équation : la victoire.

Une rencontre qui intervient dans un moment difficile que traversent les Rouges affectés par des absences de taille. En plus du Nigerian Babatunde, le WAC devra faire sans sa charnière centrale, Comara et Dari, grièvement blessés, ce qui serait un véritable casse-tête pour le staff technique du club tenu de colmater cette brèche avec des éléments pas du tout habitués à occuper ce poste.

A cet effet, l’on s’attend au retour de Nahiri, gracié, qui devra composer avec l’un des réservistes Asrir ou Gadarine, un tandem tenu de sortir un match correct, à l’instar des autres compartiments qui, fort heureusement, ne sont pas décimés. Les coéquipiers d’Ismaïl Haddad gardent leurs chances intactes lors de cette partie où ils seront soutenus par leur nombreux public qui ne manquera certainement pas de donner de la voix et de pousser l’équipe à atteindre son objectif.

Restant sur deux issues de parité, en déplacement contre l’USMA d’Algérie et à la maison face au Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, le WAC se trouve sommé de secouer le cocotier et de signer son premier succès de parcours devant un adversaire qui ferme la marche de ce groupe et que connaît fort bien le coach wydadi, Zoran Manolovic. Celui-ci a indiqué qu’il a une idée complète sur Petro Atletico et que la mission est des plus claires : engranger les trois points de la victoire en vue d’améliorer le classement de l’équipe et entrevoir la suite des matches dans de bonnes dispositions.

A noter que l’autre match de ce groupe se jouera également samedi à 17 heures entre l’USMA et Mamelodi Sundowns.

Par ailleurs, en Coupe de la Confédération, les deux représentants du football national, la RSB et le HUSA, sont décidés à boucler la phase aller, ce dimanche, sur de bonnes notes. L’équipe berkanie se produira à domicile à partir de 20 heures pour croiser le fer avec son homologue congolaise de Motema Pembe.

Les finalistes de la précédente édition, auteurs après deux manches (groupe : B) d’une victoire aux dépens des Béninois d’ESAE et d’un nul devant les Zambiens de Zanaco, partiront avec les faveurs des pronostics face à Motema Pembe, troisième club au niveau du standing en RDC après le TP Mazembe et l’AS Vita Club.

C’est avec un moral au beau fixe que les joueurs de la RSB aborderont ce match, tout comme d’ailleurs leurs compères du Hassania qui affronteront à partir de 14 heures au stade Felix Houphouet Boigny le club ivoirien de San Pedro (groupe : D).

En dépit des absences, la formation gadirie, sous la conduite du chevronné M’Hamed Fakhir, dispose de tous les atouts pour regagner le bercail sans le moindre dégât, et pourquoi pas aligner une troisième victoire de rang qui lui permettra de baliser pratiquement son chemin des quarts de finale, tour qui verra la qualification des deux premiers de chaque poule.





Programme

Ligue des champions

Samedi

Groupe C

17h00 : USMA-Mamelodi Sundowns

20h00: WAC-Petro Atletico au Complexe Mohammed V à Casablanca



Coupe de la Confédération

Groupe B

20h00 : RSB-Motema Pembe au stade municipal de Berkane

Groupe D

14h00 : San Pedro-HUSA