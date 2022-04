Ligue des champions. Le WAC et le Raja visent la pole position

01/04/2022

Après les matches barages pour le Mondial 2022, place à la compétition interclubs avec la programmation en cette fin de semaine de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération.



Pour la C1,sorties peinardes des deux représentants du football national, le Wydad et le Raja, déjà assurés de leur qualification mais qui aspirent à terminer leader de leurs groupes respectifs. Un classement qui leur accordera un petit avantage en disputant le match retour des quarts de finale à domicile, qui plus est, contre un second de groupe.



Les WAC sera ce samedi à partir de 21 heures à l’épreuve de l’équipe angolaise de Petro Atletico, match prévu au complexe sportif Mohammed V à Casablanca et qui ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de supporteurs.



Les Rouges, qui ont réussi au terme de la précédente manche de doubler Petro Atletico et de retrouver la première place du groupe D, auront à cœur de boucler leur parcours sur une bonne note, en alignant une cinquième victoire devant un adversaire qui les avait gagnés à Luanda.



Le contingent wydadi au complet après le retour des internationaux se veut décidé à conserver cette bonne cadence, en attestent les propos tenus parle coach du club, Walid Regragui, qui sait que l’issue de parité fait les affaires de ses poulains, mais la victoire se veut encore bien meilleure. L’autre match de ce groupe sera sans aucun enjeu et opposera vendredi les deux éliminés de la poule à savoir les Angolais de Sagrada aux Egyptiens du Zamalek.



Tout comme le voisin wydadi, le Raja est bien parti pour terminer premier de son groupe (B) en recevant, dimanche à 21 heures au complexe Mohammed V, la formation algérienne de l’Entente de Sétif. Avec quatre victoires contre une seule défaite, les Verts, même privés des services de leur capitaine Mohcine Moutawalli suspendu, Zakaria El Ouardi convalescent, sans omettre que les deux latéraux attitrés, Mohamed Nahiri et Abdelilah Medkour restent incertains, sont outillés pour dépasser le cap des Sétifiens, sachant que l’autre match de ce groupe mettra aux prises à Conakry les Guinéens de Horoya aux Sud-Africains d’Amazulu.



Si le WAC et le Raja sont en droit de se targuer d’avoir fait le job, ce n’est pas le cas pour la Renaissance de Berkane qui se produira à domicile en croisant le fer, dimanche à 19h00, heure de la rupture de jeûne, avec l’ASEC Mimosas de la Côte d’Ivoire.



Une dernière journée compliquée dans ce groupe 4 de la C2 avec un ASEC, premier (9 pts), une RSB, deuxième (7 pts) ex-aequo avec les Tanzaniens de Simba qui recevront dimanche l’US. Gendarmerie du Niger, bon dernier mais pour qui les carottes sont loin d’être cuites pour de bon.



Avec un total de 5 points, l’US. Gendarmerie garde une toute petite lueur d’espoir au cas où il remporterait son match et que la RSB céderait le pas à domicile. Un scénario que l’on ne souhaite guère pour l’équipe berkanie qui doit jouer à fond ses chances, en l’absence de certains de ses éléments clés comme Brahim Bahraoui, Adama Ba, Mohamed Ferhane et Mouad Fekak.



En revanche, Bakr El Hilali sera de la partie et sa fougue, à condition qu’elle soit mesurée, ne pourrait être que d’un bon apport pour ses partenaires qui voudraient à tout prix ne pas revivre le remake de l’édition précédente lorsqu’ils n’étaient pas parvenus à sortir du tour des groupes.



Mohamed Bouarab

INFOS

Classement FIFA

La sélection marocaine de football s'est maintenue à la 24è place au classement mondial FIFA, paru jeudi, tout en conservant son 2e rang continental. Les lions de l’Atlas ont gagné 4,46 points, passant à 1551 points par rapport au dernier classement de février dernier. Logée à la 20è place au niveau mondial, la sélection sénégalaise demeure leader au plan africain.



Le Nigeria, qui a progressé de deux rangs au niveau mondial (30e) se pointe désormais à la 3e position continentale, devant l’Egypte (32e mondial), la Tunisie (35e), le Cameroun (37e), l’Algérie (44e), le Mali (51e), la Côte d’Ivoire (51e), et le Burkina-Faso (56e). Au niveau mondial, le Brésil s'est emparé de la première place du classement FIFA, détrônant la Belgique qui occupe désormais la deuxième position devant la France.



Botola Pro D2

Voici le programme de la 23è journée de la Botola Pro D2 de football: Samedi à 15h30 ASS-UTS CAK-CJBG JSM-RAC TAS-IZK A noter que les matches OD-RCAZ, MAT-RBM, KACM-USMO et SM-WAF devaient avoir lieu vendredi.