Ligue des champions : Le WAC en quête d’une première loge à Pretoria et le Raja de terminer en beauté à Casablanca

Coupe de la Confédération : Ultime acte à la portée de la RSB et du HUSA

01/02/2020 Mohamed Bouarab

C’est ce week-end que tombera le rideau sur la phase de poules aussi bien en Ligue des champions qu’en Coupe de la Confédération. Et pour l’édition 2020, les clubs marocains engagés dans les deux tableaux sont en droit de se targuer d’avoir réussi un joli petit chelem en assurant tous leur qualification aux quarts de finale à une manche de la fin de ce tour de la compétition.

Ainsi, en Ligue des champions, le WAC et le Raja se produiront ce samedi libérés de toute pression après avoir fait l’essentiel lors de leurs précédentes sorties. Même si ça sera un petit peu moins pour les Rouges qui affronteront à partir de 14 heures au stade de Pretoria Mamelodi Sundowns. Deuxième du groupe C avec 9 points, le WAC peut viser la première place de la poule au cas où il parviendrait à battre Mamelodi qui compte après cinq manches 11 unités. Un tel scénario devrait permettre au Wydad, privé des services d’Ismaïl Haddad, de bénéficier de l’avantage de disputer le quart de finale aller en déplacement et le retour à la maison.

Tel est l’unique enjeu de cette dixième confrontation en cinq saisons entre le WAC et Mamelodi, au moment où ça sera de l’ordre du formel pour le Raja qui accueillera, à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le club congolais de l’AS Vita Club. Assuré de sa seconde place du groupe D derrière l’Espérance de Tunis, le Raja retrouvera ce tour avancé de la C1 après 15 longues années d’absence, et à ce niveau, ça promet de s’emballer de plus belle avec la présence de l’ensemble des gros cadors du football africain.

Raja-AS Vita voilà un match que le coach du Raja, Jamal Sellami, ne manquera certainement pas d’exploiter comme étant un test où il serait intéressant de procéder à un turnover de l’effectif et de ménager quelques cadres souvent trop sollicités.

Dimanche en Coupe de la Confédération, la RSB donnera la réplique, à 20 heures au stade municipal de Berkane, à l’éuipe zambienne de Zanaco. Un match avec un enjeu similaire à celui de Mamelodi-WAC, dans la mesure où Zanaco, deuxième du groupe B avec 9 points, cherchera à surprendre la RSB, leader avec une longueur d’avance.

Avisés, les protégés de Tarik Sektioui disposent de tous les atouts pour franchir sans dégât ce cap et aligner une quatrième victoire qui leur permettra d’envisager la suite dans de bonnes dispositions. Et pourquoi pas faire mieux que lors de la précédente édition lorsqu’ils étaient finalistes malheureux face aux Egyptiens du Zamalek.

Quant au Hassania, second représentant du football national en cette C2, quelle que soit l’issue de son match de dimanche au Grand stade d’Agadir à 17 heures contre la formation algérienne de Paradou, il bouclera ce tour à la pole position du groupe D. Avec 11 points au compteur, il ne pourra être rejoint par le club nigérian d’Enyimba (7 pts) qui affrontera loin de ses bases les Ivoiriens de San Pedro.

Programme

Ligue des champions

Samedi

Groupe C

14h00 : Mamelodi Sundowns -WAC

14h00 : USM Alger-Petro Atletico

Groupe D

17h00 : Raja-AS Vita Club au Complexe Mohammed V à Casablanca

17h00 : Jeunesse de Kabylie-Espérance de Tunis

Coupe de la Confédération

Dimanche

Groupe B

20h00 : RSB-Zanaco au stade municipal à Berkane

20h00 : Motema Pembe-ESAE

Groupe D

17h00 : HUSA-Paradou AC au Grand stade d’Agadir

17h00 : San Pedro-Enyimba