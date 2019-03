Ligue des champions : Le WAC en panne sèche face à l’ASEC

11/03/2019 Libé

Le Wydad de Casablanca s’est incliné, dimanche, en déplacement face aux Ivoiriens de l'Asec Mimosas sur le score de (0-2), en match comptant pour la 5ème journée de la Ligue des champions d'Afrique de football (groupe A), disputé au stade Félix Houphouet Boigny d'Abidjan.

Les deux réalisations du match ont été l’œuvre d’Ahmed Touré, aux 68ème et 89ème minutes de jeu.

Les hommes de Faouzi Benzerti, pourtant partis avec les faveurs des pronostics, ont peiné à imposer leur style de jeu face à des Ivoiriens soudés défensivement et beaucoup plus entreprenants sur le plan offensif.

A une journée de la fin de la phase de poules, cette défaite complique la tâche des Wydadis, désormais dans l’obligation d’empocher les trois points de la victoire lors du dernier match qu’ils disputeront à domicile face à l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns.

A ce propos,les Nigérians de Lobi Stars se sont inclinés lors de leur déplacement à Pretoria sur la pelouse des Mamelodi Sundowns (3-0). Les champions 2016 ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu par Thapelo Morena. Le supplice du Lobi Stars s’est poursuivi en première mi-temps avec des buts inscrits par Zane (38e) et Maboe (39e).

Les Mamelodi Sundowns sont désormais seuls en tête du groupe A avec 10 points devant le Wydad et l’ASEC avec 7 points chacun, au moment où Lobi Stars ferme la marche avec un total de 4 points.

Pour le compte de la 6ème et dernière journée, le WAC, comme précité, recevra samedi prochain au Complexe Moulay Abdellah à Rabat Mamelodi Sundowns, alors que le même jour Lobi Stars accueillera l’ASEC Mimosas.

Pour la confrontation entre le Wydad et Mamelodi Sundowns, la CAF a désigné un trio d’arbitrage du Burundi avec comme juge de centre Pacifique Ndabihawenimana qui sera secondé par Hervé Kakunze et Willy Habimana.

​ Et de trois pour les U17



L'équipe nationale marocaine U17 s'est imposée face à son homologue camerounaise sur le score de deux buts à un, vendredi dernier au complexe Arsalane Zaki d'Antalya (sud de la Turquie) pour le compte de la 3ème journée (groupe B) du tournoi international de la ville.

Les réalisations du Onze national ont été signées Tawfik Bentayeb (52e) et El Mehdi Maouhoub (54e). L'unique but de la sélection adverse a été inscrit par Leonel Wamba (69e).

Il s'agit de la troisième victoire consécutive des poulains de Jamal Sellami dans cette compétition après les succès face à la Biélorussie (1-0) et l'Ouganda (4-1).