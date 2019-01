Ligue des champions : Le WAC en force à Pretoria

Coupe de la CAF : Le Raja et le HUSA en favoris, la RSB et l’IRT en outsiders

19/01/2019 Mohamed Bouarab

La compétition africaine sera à l’honneur en cette fin de semaine avec la programmation des rencontres de la seconde journée de la phase de poules de la Ligue des champions et des matches retour des seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF, concours qui verront la présence de cinq clubs marocains.

En Ligue des champions, le WAC affrontera, ce samedi soir à partir de 20 heures au stade Lucas Masterpieces Moripe à Pretoria, l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, un match qui sera sifflé par l’arbitre angolais Helder Martins De Carvalho.

Les Rouges, vainqueurs lors de la première journée de l’ASEC Mimosas sur le large score de 5 buts à 2, auront à cœur de conserver cet élan victorieux devant des Sud-Africains défaits par les Nigérians de Lobi Stars (2-1) et qui devraient se ressaisir afin de ne pas compromettre davantage leurs chances de qualification.

Pour ce match, la bonne nouvelle, c’est que le Wydad, lauréat de l’épreuve en 2017, comptera sur l’ensemble de son effectif après le rétablissement de Cheikh Comara et Ismaïl El Haddad. La tâche ne sera pas une simple sinécure et le premier à en être conscient n’est autre que le chevronné coach des Rouges Fouzi Benzarti qui a indiqué qu’à ce stade de la compétition, il n’y a pas de match facile et les joueurs sont sommés de rester concentrés, aux aguets de la moindre opportunité sans laisser à l’adversaire l’occasion de développer son jeu.

En Coupe de la Confédération, les choses se présentent différemment pour chacun des clubs du cru engagés. Ainsi, le tenant du titre, le Raja, donnera le ton ce dimanche à 17 heures au Grand stade de Marrakech, à la formation namibienne d’Africa Stars, sachant que le match aller a été sanctionné par une issue de parité, un partout. Un résultat qui avantage les Verts, d’autant plus que vu le niveau de l’équipe adverse, la qualification à la phase de groupes est à leur portée.

Dans la même enseigne que le Raja, l’on pourra placer le HUSA qui recevra, samedi à 19 heures au Grand stade d’Agadir, le club éthiopien de Jimma Abba Jifar. Les Soussis avaient fait l’essentiel au cours du premier acte en s’imposant à Addis-Abeba par 1 à 0 et ils doivent confirmer devant leur public qui sera comblé en voyant son équipe faire partie des clubs qui disputeront les huitièmes de finale.

En revanche, sorties à haut risque pour la RSB et l’IRT. L’équipe berkanie aura, en effet, fort à faire face à l’ASC Jaraaf, ce samedi à 19 heures au stade municipal de Berkane. Après avoir cédé le pas au match aller par 2 à 0, les partenaires d’Amine El Kass, de retour après suspension, sont tenus de surmonter ce handicap devant un adversaire qui avait failli éliminer le Wydad en Ligue des champions.

Ce n’est pas perdu comme ce n’est pas gagné d’avance pour les Berkanis qui doivent se donner à fond en vue d’atteindre leur objectif. En tout cas, l’optimisme reste de mise, et c’est le cas également de l’IRT qui croisera le fer, ce samedi à 18 heures au stade Borj El Arab à Alexandrie avec les Egyptiens du Zamalek.

Après le nul blanc du match aller, les Tangérois, reversés en C2 après avoir été éliminés de la Ligue des champions, aborderont cette confrontation avec le statut d’outsider en quête de créer la surprise.

Programme avec arbitres

Ligue des champions

Samedi

20h00 : Mamelodi Sundowns-WAC au stade Lucas Masterpieces Moripe à Prétoria (Helder Martins De Carvalho-Ang)

Coupe de la Confédération

Samedi

18h00 : Zamalek-IRT au stade Borj El Arab à Alexandrie (Victor Miguel de Freitas Gomes-AFS)

19h00 : RSB-ASC les Jaraaf de Dakar au stade municipal à Berkane (Louis Hakizimana-Rwa)

19h00 : HUSA- Jimma Abba Jifar au Grand stade d’Agadir (Nabil Boukhalfa-Alg)

Dimanche

17h00 : Raja-Africa Stars au Grand stade de Marrakech (Beida Dahane-Maur)