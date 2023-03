Ligue des champions : Le WAC décidé à boucler la phase aller en pole position

Juan Carlos Garrido : La victoire en vue de se mettre dans de bonnes dispositions pour la suite du parcours

03/03/2023

Le Wydad croisera le fer, ce soir à partir de 20 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, avec la formation congolaise de Vita Club, et ce pour le compte de la première journée du groupe A de la Ligue africaine des clubs champions.



Ce match a été décalé à cette date en raison de l’engagement du Wydad en Coupe du monde des clubs tenue au Maroc et qui a vu la consécration du Real Madrid, vainqueur des Saoudiens d’Al Hilal qui avaient sorti les Rouge et Blanc dès les quarts de finale.



Retour à la C1 et à cette opposition WAC-Vita qui, sur le papier, s’annonce dans les cordes des Casablancais qui seront soutenus par leur nombreux public. En tout cas, le WAC, tenant du titre n’a aucune autre option que la victoire synonyme de boucler la phase aller en pole position de la poule.



Après la défaite d’entrée à Alger devant la Jeunesse Sportive de Kabylie et la victoire lors de la deuxième manche à domicile face aux Angolais de Petro Luanda, les Rouges sont sommés de montrer le visage de champion sortant et de faire oublier les petites prestations livrées lorsqu’ils étaient drivés par le coach tunisien Mehdi Nafti, limogé d’ailleurs.



Ce dernier a été suppléé par l’Espagnol Juan Carlos Garrido qui, après un court passage dans la demeure wydadie en 2020, retrouve de nouveau l’équipe championne du Maroc avec l’ambition de réussir dans sa mission. Il l’a fait savoir dans sa sortie médiatique, précisant que « pour ce match contre Vita, le WAC doit exploiter le fait de se produire dans son fief, devant son public en vue de s’adjuger les points de la victoire susceptibles de nous mettre dans de bonnes dispositions pour la suite du parcours ».



Une phase retour qui sera entamée par un déplacement à Luanda pour jouer Petro (6 ou 7 mars), avant de se rendre à Kinshasa pour se mesurer à l’AS Vita (17 ou 18 mars), alors que le dernier match de cette phase de groupes verra le WAC accueillir la JSK (31 mars ou 1er avril).

Pour rappel, le football national dans cette C1 continentale est représenté également par le Raja qui a réussi la passe de trois, dominant les matches aller du groupe C après ses victoires sur les Ougandais de Vipers (5-0), les Tanzaniens de Simba (3-0) et les Guinéens de Horoya (2-0).

A noter que les deux premières équipes de chaque groupe franchiront le cap des poules pour accéder au tour des quarts de finale qui se déroulera sous la formule d’élimination directe en matches aller et retour.



Mohamed Bouarab