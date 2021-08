Ligue des champions: Le Shakhtar prend une option sur Monaco

19/08/2021

Le Shakhtar Donetsk a fait un pas vers la Ligue des champions en s'imposant 1-0 à Monaco lors du match aller des barrages mardi soir, tandis que le Sheriff Tiraspol entrevoit sa première participation après son succès 3-0 sur Zagreb. Sur la pelouse de l'AS Monaco, les Ukrainiens ont pris l'avantage tôt dans le match grâce au Brésilien Pedrinho, buteur sur une percée tranchante au coeur de la défense adverse (19e). Plus sur la défensive en deuxième période, les hommes de Roberto De Zerbi ont tenu bon face à des Monégasques entreprenants mais qui ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Le Shakhtar recevra Monaco pour le match retour mercredi 25 août à Kharkiv afin de rallier la phase de poules de la Ligue des champions pour la 14e fois en 16 participations aux barrages. Ce serait en revanche une première pour les Moldaves du Sheriff Tiraspol: le club ne s'est jamais qualifié pour la compétition mais n'en a jamais été aussi proche après sa victoire sur sa pelouse contre le Dinamo Zagreb 3-0. Le Malien Adama Traoré, par deux fois, et le Grec Dimitrios Kolovos ont fait trembler les filets des Croates, donnant un avantage conséquent aux leurs avant le match retour en Croatie mercredi. Pour le RB Salzbourg, les choses ont été compliquées à domicile contre les Danois de Brondby. Longtemps menés 1-0 après un but d'Uhre, les Autrichiens ont fini par l'emporter par Adeyemi puis Aaronson, qui a signé le but de la victoire 2-1 à la 90e. Mercredi, les Portugais du Benfica Lisbonne devaient recevoir le PSV Eindhoven pour une des affiches de ces barrages.