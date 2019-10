Ligue des champions : Le Real se fait peur, le Bayern cartonne et le PSG confirme

03/10/2019

Le Real Madrid s'est fait une belle frayeur mais est parvenu à arracher le point du match nul contre le modeste Club Bruges (2-2) mardi lors de la 2e journée de Ligue des champions marquée par le carton du Bayern Munich sur le terrain de Tottenham: 7-2!

Le Bayern compte deux victoires, tout comme le PSG, vainqueur 1-0 sur le terrain de Galatasaray, et Manchester City qui s'est imposé 2-0 chez lui face au Dinamo Zagreb.

Vainqueur du Real 3 à 0 lors de la première journée, le PSG est allé chercher trois nouveaux points à Istanbul (où aura lieu la finale de cette C1) contre Galatasaray (1-0) grâce à un but inscrit par son attaquant argentin Mauro Icardi, servi sur un plateau par l'Espagnol Pablo Sarabia (52e). Icardi avait été titularisé à la place de Kylian Mbappé, entré en jeu à la 61e minute.

Encore privé de Neymar (suspendu) et d'Edinson Cavani (blessé), Paris réalise pour l'instant le parcours parfait et occupe la tête du groupe (6 pts) loin devant Bruges (2 pts), Galatasaray et le Real (1 pt chacun).

Le Real, lui, a une nouvelle fois déçu à Bernabeu en étant mené 2 à 0 à la suite d'un doublé de Bonaventure (9, 39). Mais Sergio Ramos (55), puis Casemiro à cinq minutes de la fin (85) ont permis au club aux 13 couronnes en C1 de préserver ses chances de qualification.

Le club madrilène n'a jamais été éliminé en phase de poules de la Ligue des champions.

Coup de tonnerre sur la C1 : le finaliste de la saison dernière Tottenham a explosé contre le Bayern Munich, vainqueur 7 à 2 avec un doublé de l'inévitable Robert Lewandowski, et un... quadruplé de Serge Gnabry, l'ancien joueur d'Arsenal. Une défaite d'une ampleur sans précédent à domicile pour un club anglais en Coupe d'Europe et une soirée cauchemardesque pour le gardien français de Tottenham Hugo Lloris.

Dans ce groupe, le Bayern occupe la tête avec deux victoires en deux matches (6 pts), devant l'Etoile Rouge (3 pts) qui a dominé l'Olympiakos 3-1 à Belgrade.

Tottenham et l'Olympiakos ferment la marche avec 1 point chacun.

Manchester City, comme Paris et le Bayern, compte deux succès après sa nette victoire 2-0 (buts de Sterling 66e et de Foden 90e+5) mardi soir à domicile devant le Dinamo Zagreb, impressionnant lors de la première journée contre l'Atalanta Bergame (4-0).

Zagreb est 2e avec 3 points, tout comme le Shakhtar Donetsk qui est allé s'imposer 2 à 1 sur le terrain de l'Atalanta, bon dernier avec zéro point. Le club ukrainien a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel par l'Israélien Manor Solomon (90+5)

La Juventus a récité son football mardi sur son terrain face au Bayer Leverkusen, balayé 3-0 avec des buts de Higuain (17e), Bernardeschi (62e) et Cristiano Ronaldo (88e), plus que jamais meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec désormais 127 buts en C1.

Après son nul initial à Madrid contre l'Atlético (2-2), la Juve est en tête du groupe devant le club madrilène (4 pts chacun) qui est allé s'imposer 2-0 à Moscou contre le Lokomotiv qui suit avec trois points, devant le Bayer Leverkusen (0 pt).