Ligue des champions : Le Raja a fait le job

Patrice Carteron : On veut faire une grande saison dans cette compétition

26/08/2019 Chady Chaabi

Il faisait chaud, très chaud hier, à Casablanca. Mais l’atmosphère n’était pas aussi étouffante qu’entre les murs du Complexe sportif Mohammed V, et ce n’est pas les Gambiens de Brikama United, dont l’union n’a justement pas tenu longtemps face au coup de butoir des hommes de Patrice Carteron, qui oseront affirmer le contraire. Déchainés comme jamais, en dépit d’un onze de départ amputé de plusieurs titulaires, le Raja de Casablanca a donc validé sans forcer son talent, son billet pour le tour suivant en Ligue des champions. Mais ce n’est pas pour autant que les Rajaouis n’ont pas fait briller de bonheur les yeux du peuple vert. Bien au contraire.

En étrillant son adversaire (4-0), le RCA a remis les pendules à l’heure, après le surprenant nul de Banjul (3-3). Et contrairement au match aller, le club qui retrouve la Ligue des champions cinq ans après, n’a cette fois-ci laissé aucune chance à de modeste Gambiens. Agressif sur le porteur du ballon et auteur d’un pressing de tous les instants, le Raja a rapidement mis le pied sur le ballon et dicté sa loi, en s’appuyant sur un Mohsine Moutouali des grands soirs. Leader technique, il a autant régalé ses coéquipiers que ses supporters. Et s’il n’a pas été impliqué directement dans les quatre buts, il en a toujours été à la conception. Tout d’abord à la 16’, lorsqu’il a lancé Benhalib dans le dos de la défense gambienne d’un délicieux ballon piqué. Une action qui finira par un but plein d’opportunisme, signé Rahimi, après que le portier adverse a repoussé le tir de Benhalib. Ensuite, Moutouali a ouvert sa ligne statistique en délivrant un amour de centre pour la tête de Nanah. A deux zéro, le club casablancais était qualifié mais pas encore rassasié à l’instar de son meneur de jeu. Décalé à son tour par Nanah dans la surface de réparation, le virtuose de 33 ans a fusillé à bout portant le gardien de Brikama (52’). A 3-0, dans le dernier tiers de la rencontre, le volume de jeu de Moutouali s’est étiolé tout comme la détermination de ses coéquipiers, cela ne les a pas empêchés d’alourdir le score (4-0), par l’intermédiaire de Nanah (75’) sur un centre au cordeau de Diouk. Et qui était à l’avant-dernière passe, on vous le donne envie, Mohsine Moutouali.

Ainsi donc le Raja poursuit son chemin dans la plus importante compétition africaine de clubs, et sûrement pas pour faire de la figuration comme l’a souligné coach Carteron «On veut faire une grande saison dans cette compétition. C’est un de nos objectifs majeurq. Cette qualification nous donne encore du temps pour continuer à monter en puissance. On doit encore gagner en efficacité. Mais je suis très satisfait »



Divers

El Bakkali

s’illustre à Paris



L'athlète marocain Soufiane El Bakkali a remporté l'épreuve du 3000 m steeple samedi lors du meeting de la Ligue de diamant de Paris.

Auteur d'un chrono de 8:06.64, le vice-champion du monde à Londres a pris le meilleur sur le Kényan Benjamin Kigen (deuxième) et l'Ethiopien Lemecha Girma (troisième).



L’IRT éliminé



Malgré sa large victoire, samedi au stade El Abdi à El Jadida, sur le score de 6 à 1 au détriment du club somalien de Horssed, l’IRT n’a pu franchir le tour préliminaire de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Les Tangérois qui restent sur une défaite d’entrée devant les Bahreïnis de Rifaâ (0-2) et une victoire devant les Irakiens de Zawraa (3-0) ont terminé seconds du groupe A avec 6 points, derrière l’équipe de Rifaâ. Celle-ci a fait carton plein et sa troisième victoire a été aux dépens de Zawraa (1-0).

Au tour des 32èmes de finale, Rifaâ affrontera l’Olympique de Safi, sachant que le WAC et le Raja joueront respectivement les Soudanais d’Al Merrickh et les Palestiniens d’Al Hilal d’Al Qods.