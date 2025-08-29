Ligue des champions: Le PSG tenant du titre devra batailler

Des affiches à foison

Une défense du titre semée d'embûches: le Paris SG a hérité notamment du Bayern Munich et du FC Barcelone, jeudi à Monaco, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions, qui réserve de nombreuses affiches prestigieuses.



Le tirage ne pouvait pas être facile, par nature, mais le résultat n'en reste pas moins impressionnant pour les Parisiens: réceptions du Bayern Munich, de Tottenham, de Newcastle et de l'Atalanta Bergame, déplacement à Barcelone, à Leverkusen, au Sporting Portugal et à l'Athletic Bilbao.



"C'est la plus grande compétition de clubs au monde, c'est normal que ce soit difficile", a réagi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, présent à Monaco. Le club "a oublié la saison dernière, aujourd'hui on ne pense qu'à cette saison, match par match", a-t-il assuré.



Tirer l'Atalanta dans le chapeau 2 et le Sporting Portugal dans le chapeau 3, deux clubs en recomposition, compense le fait d'avoir hérité du tenant du titre de la Ligue Europa, Tottenham, dans le chapeau 3, et de Newcastle dans le chapeau 4.



Ce seront des retrouvailles avec le Bayern Munich, affronté en phase de ligue en novembre 2024 (défaite 1-0 à l'Allianz Arena) et au Mondial des clubs en début d'été (victoire 2-0 à Atlanta), avec le FC Barcelone, rencontré de multiples fois depuis le rachat du club par QSI en 2011, avec Newcastle affronté non sans difficulté lors de l'édition 2023-24... Mais aussi avec Tottenham, battu aux tirs au but à la mi-août pour s'adjuger la Supercoupe d'Europe.



Les deux autres clubs de Ligue 1 en lice, Marseille et Monaco, ont aussi eu droit à une grosse opposition. Les Phocéens affronteront Liverpool, l'Atalanta, l'Ajax et Newcastle au Vélodrome, et iront défier le Real Madrid, Bruges, le Sporting Portugal et l'Union Saint-Gilloise chez eux.



"Ça ne va pas être facile. Mais on a tout fait la saison dernière pour jouer ce genre de matchs", a déclaré le directeur sportif de l'OM Medhi Benatia. "Vivre des soirées européennes à Marseille, c'est spécial, on aura à chaque match un stade en feu, il faudra être à la hauteur", a-t-il averti.



Quant au club du Rocher, il recevra Manchester City, la Juventus, Tottenham et Galatasaray, et se déplacera au Real Madrid, à Bruges, chez les Norvégiens méconnus de Bodo/Glimt et les Chypriotes de Pafos.



La phase de ligue va par ailleurs comporter de nombreuses affiches prestigieuses, comme lors de la première édition de cette nouvelle formule la saison dernière: Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool, Arsenal-Bayern Munich, Real-Liverpool, Bayern-Chelsea...



Avec, là encore, des chemins qui se recroisent, comme Trent Alexander-Arnold (Real) qui va retourner à Anfield et Kevin De Bruyne (Naples) à l'Etihad Stadium.



Plus généralement, pour chaque club, la lutte en vue des places qualificatives sera féroce jusque fin janvier. Seul le top 8, sur 36 équipes, se qualifie directement pour les huitièmes de finale et les places 9 à 24 enverront en barrages aller-retour.



Toute place glanée ou cédée aura des conséquences sur la voie à emprunter dans le tableau final. Ainsi, le premier et le deuxième de la phase de ligue ne pourront pas s'affronter avant la finale, les huit équipes de tête recevront au retour du huitième de finale et le 9e affrontera en barrage le 23e ou 24e, entre autres subtilités.



Nouveauté cette année, les quatre premières équipes seront assurées de disputer aussi le retour de leur éventuel quart de finale à la maison, tout comme les deux premières pour leur éventuelle demi-finale retour.



Les supporters attendent désormais la publication du calendrier complet par l'UEFA samedi, avant le début de la compétition entre le 16 et le 18 septembre.