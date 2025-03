Ligue des champions: Le PSG malchanceux face à Liverpool

07/03/2025

Le Paris Saint-Germain a perdu en toute fin de match contre Liverpool (1-0) en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mercredi, où le FC Barcelone a signé une précieuse victoire chez le Benfica (1-0).



Même si les Parisiens ont dominé les "Reds" pendant 90 minutes, ils n'ont jamais réussi à marquer et se sont inclinés dans les dernières minutes après un but marqué par Harvey Elliott. De son côté, le FC Barcelone a réussi à s'imposer à Lisbonne devant le Benfica (1-0) en jouant pourtant à dix contre onze pendant plus d'une heure, après l'exclusion de Pau Cubarsi.



Raphinha a profité d'une mauvaise relance d'Antonio Silva pour marquer d'une frappe de loin son neuvième but de la saison dans la compétition.

Pour sa part, le Bayern a pris nettement l'avantage dans le duel 100% allemand contre Leverkusen (3-0). Les Munichois ont marqué par Harry Kane, auteur d'un doublé et par Jamal Musiala.



En fin d'après-midi, l'Inter Milan s'est imposé à Rotterdam chez le Feyenoord (2-0), grâce à des réalisations de Marcus Thuram et Lautaro Martinez.