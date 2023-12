Ligue des champions. Le Barça, en mode mineur, battu sur le fil par l'Antwerp

15/12/2023

Le FC Barcelone, déjà qualifié et assuré de terminer premier de son groupe en Ligue des champions, a été battu mercredi à Anvers dans une fin de match un peu folle.



Dans un match sans enjeu pour les deux équipes (l'Antwerp était déjà condamné à la dernière place du groupe), les Belges se sont montrés les plus envieux. Même quand le Barça, revenu à 2-2 dans les dernières secondes, n'a pu empêcher l'équipe belge de reprendre définitivement les devants peu avant le coup de sifflet final. 2-1 pour l'Antwerp à la 91e: la cause semblait entendue.



Mais Marc Guiu égalisait pour les Blaugrana et le stade du Bosuil plongeait dans la stupeur. Pour 30 secondes seulement, le temps pour George Ilenikhena de fixer définitivement le score à 3-2.



L'entraîneur espagnol Xavi avait aligné une équipe en se privant de nombreux titulaires habituels. Pas de Raphinha, Joao Felix, Gundogan ou autre Pedri. Et les remplaçants n'ont pas plaidé leur cause, cueillis à froid par la fougue locale.



Les Anversois ont rapidement pris l'avance. Dès la deuxième minute, le jeune prodige belge Arthur Vermeeren (courtisé par... le Barça) trompait Iñaki Peña, profitant d'un mauvais positionnement d'Oriol Romeu. Peu inspirée, l'équipe de Xavi revenait au score via un but de Ferran Torres dix minutes avant la pause.



Mais l'envie était belge. La formation dirigée par Mark van Bommel, ex-joueur du Barça, reprenait les commandes peu avant l'heure de jeu via l'international néerlandais Vincent Janssen. Avant de conclure le match en sa faveur dans les derniers instants.



De quoi sauver l'honneur de l'équipe belge, sans conséquence sur le classement final, où les Catalans terminent premiers à égalité de points avec Porto, les deux clubs se qualifiant pour les huitièmes de finale de la compétition.