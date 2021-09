Ligue des champions: Le Barça déchante et le Bayern déroule

30/09/2021

Cristiano Ronaldo a délivré Manchester sur le fil contre Villarreal et Federico Chiesa et laJuve ont terrassé le tenant du titre Chelsea mercredi pour la deuxième journée de Ligue des champions, qui a vu le Bayern dérouler et le Barça être encore humilié à Lisbonne. Le Barça est-il déjà éliminé de la course aux huitièmes?



Les Blaugranas, endettés, distancés en championnat et désormais orphelins de Messi et de Griezmann ont été à nouveau humiliés sur le terrain du Benfica Lisbonne, leur deuxième défaite après deux journées. Les hommes de Ronald Koeman, qui affrontait son ancienne équipe, ont terminé le match à dix après l'exclusion d'Eric Garcia (87e). Un nouveau cauchemar au Portugal pour les Catalans, qui s'enfoncent un peu plus dans une crise sans fin.



En parallèle, le Bayern Munich, qui avait corrigé les Catalans 3-0 au Camp Nou en ouverture, a encore déroulé mercredi chez lui face au Dynamo Kiev (5-0). En mode rouleau-compresseur, l'ogre allemand s'est notamment appuyé sur un doublé express de Robert Lewandowski pour consolider sa première place du groupe. Le buteur polonais, déjà auteur de 7 buts en 6 matches de championnat, a débuté sa campagne européenne avec 4 buts en 2 matches. Héroïque Cristiano Ronaldo!



Tenu en échec par Villarreal, le revenant portugais a émergé à la 90e+5 pour marquer le but de la victoire et délivrer Manchester United. Devenu l'homme qui a joué le plus grand nombre de matches en C1 dans l'histoire (178), Ronaldo, vénéré par Old Trafford, a débloqué la situation dans le temps additionnel et a offert les premiers points aux Mancuniens.



Auparavant, Alex Telles, trouvé par Bruno Fernandes, avait décoché une reprise de volée très pure du gauche pour répondre au but de Paco Alcacer. Et les Diables rouges peuvent remercier leur gardien espagnol David DeGea, qui a multiplié les parades notamment sur l'intenable recrue néerlandaise du "Sous-marin jaune" Arnaut Danjuma. Ronaldo pourra prolonger ce retour en grâce dans deux semaines face à l'Atalanta Bergame: les Italiens ont arraché les trois points dans la souffrance face aux Young Boys de Berne grâce à un but de Matteo Pessina, qui a débloqué son compteur en C1, à la conclusion d'un excellent travail sur l'aile de Duvan Zapata.



Pour son premier match de Ligue des Champions à domicile depuis 2016, Wolfsburg a été rejoint par Séville en fin de match (1-1). Les Allemands ont marqué juste après la reprise par leur milieu de terrain Renato Steffen (48e), à la suite d'une action confuse partie d'un centre de Max Arnold sur la droite et marquée par plusieurs rebonds dans la surface de Bounou, façon billard à trois bandes. Un penalty a été sifflé à sept minutes de la fin, assorti d'un carton rouge pour Joshua Guilavogui, déjà averti. Les joueurs de Wolfsburg ont eu beau protester, la VAR a rendu son verdict.