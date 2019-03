Ligue des champions : La revanche des bannis bavarois de la Mannschaft

13/03/2019

Prouver à Joachim Löw qu'il a eu tort de les exclure brutalement de la Mannschaft! Voilà désormais le défi de Müller, Boateng et Hummels, prêts à tout rafler avec le Bayern Munich cette saison pour laver l'humiliation.

S'ils avaient eu besoin d'une motivation supplémentaire mercredi contre Liverpool en 8e de finale retour de Ligue des champions (aller: 0-0), les Bavarois l'auraient puisée là: dans cette décision annoncée mardi par le sélectionneur allemand, qui a mis d'office à la retraite internationale Thomas Müller, 29 ans, Jérôme Boateng, 30 ans, et Mats Hummels, 30 ans, trois glorieux champions du monde 2014 au Brésil.

C'est peu dire que la nouvelle est mal passée à Munich. Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club, a fustigé la façon dont Löw a annoncé leur disgrâce à ses joueurs: en débarquant sans prévenir un matin au centre d'entraînement, entre deux matches cruciaux de championnat et à une semaine du match contre Liverpool, pour leur signifier que sa décision était ferme et irrévocable.

"Je suis certain que Thomas, Mats et Jérôme ne vont pas se laisser déconcentrer par cette décision", a immédiatement lâché Rummenigge: "Je pense au contraire que c'est une semaine où nos trois joueurs vont montrer toutes leurs qualités".

Pour une fois, la presse et les experts sont plutôt d'accord avec le bouillant "Kalle".

"Il se pourrait que ce soit une motivation supplémentaire et que ça aide finalement les Bavarois", estime l'ex-professionnel Dieter Hamann, consultant vedette de Sky-Allemagne: "Ils ont encore la possibilité de tout gagner: s'ils éliminent Liverpool, on commencera à parler de triplé".

L'entraîneur du Bayern Niko Kovac compte lui aussi sur une réaction d'orgueil de son trio: "Ce sont des joueurs formidables avec une mentalité formidable: quand la pression est très forte, ils sont capables de leurs meilleures performances".

Pour marquer le coup, le coach les a titularisés samedi en championnat contre Wolfsburg, pour une retentissante victoire 6-0 qui a permis au Bayern de prendre la tête du classement. Tous les trois ont joué à leur meilleur niveau. Dans l'équipe, les jeunes ont exprimé leur soutien à leurs aînés. Et même Kimmich et Goretzka, qui incarnent désormais l'avenir de la Mannschaft, n'ont pas eu peur de critiquer publiquement la démarche de Joachim Löw.

"La décision du sélectionneur (...) pourrait bien devenir le ciment de l'unité du Bayern dans la dernière ligne droite de la saison", estime ainsi le site sportif Ran.de: "Il se pourrait en fait que la sensationnelle éviction du trio de champions du monde libère des énergies plus qu'elle ne paralyse". La première réaction de Müller, dans une vidéo sur les réseaux sociaux au lendemain de l'annonce, allait exactement dans ce sens: "Ceux qui me connaissent savent que je suis un battant, je vais regarder vers l'avant. Nous avons maintenant avec le Bayern une phase très chaude où nous allons nous battre pour trois titres. Et c'est pour cela que je veux vous dire: le match n'est pas encore fini".

Le message s'adressait à ses supporters et, indirectement, à Löw. Il a probablement été entendu aussi du côté de Liverpool.

Ligue des champions :



La Ligue des champions UEFA se poursuivra ce soir à partir de 21 heures avec la programmation des deux dernières rencontres comptant pour les huitièmes de finale retour :

Bayern-Liverpool (aller : 0-0)

Barcelone-Lyon (aller : 0-0)