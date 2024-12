Ligue des champions : La mauvaise passe du Raja se poursuit

Coupe de la CAF : Le trois sur trois de la RSB

17/12/2024

Le Raja de Casablanca s'est incliné (0-1) sur la pelouse des Sud-Africains du Mamelodi Sundowns, en match de la 3-ème journée du groupe B de la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé dimanche à Pretoria.

L'unique réalisation du club sud-africain a été signée Iqraam Rayners à la 65-ème minute de jeu.



Pour le compte du même groupe, l'AS FAR et l'AS Maniema Union s'étaient quittées sur un nul (1-1), samedi à Kinshasa.



Les Congolais avaient ouvert le score par Exaucia Moanda (37è). To Carnero avait égalisé pour les Militaires (62è).

A l'issue de cette journée, Mamelodi Sundowns rejoint l'AS FAR en tête du classement du groupe B avec 5 points, devant l'AS Maniema (3 pts). Le Raja est dernier avec une seule unité.



Lors de la 4ème journée, prévue le 3 janvier 2025, l'AS FAR et le Raja recevront respectivement l'AS Maniema et Mamelodi Sundowns.



Par ailleurs, la Renaissance de Berkane s’est imposée à domicile sur le Stade Malien par 1 but à 0, dimanche en match de la 3ème journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Le but de la victoire des Oranges a été inscrit sur penalty par Issoufou Dayo (86e).

Grâce à cette victoire, la RSB consolide sa place de leader avec neuf points, devant son adversaire du jour qui en compte 4. La troisième place est occupée par le club sud-africain de Stellenbosch (3 pts), vainqueur pour le compte de cette journée sur la pelouse du CD Luanda Sul d’Angola (4e/1 pt).

Vers le limogeage de Sa Pinto

Suite à la défaite face à Mamelodi Sundowns, le bureau dirigeant du Raja, au terme d’une réunion tenue dimanche, s’achemine vers le limogeage du coach du club, le Portugais Ricardo Sa Pinto.

Ce remerciement s’il prendrait forme devrait coûter cher à la trésorerie du club. Selon le contrat liant les deux parties, le Raja devra verser 5 million de dirhams au technicien portugais au cas où il serait limogé avant fin janvier. Au cas où son licenciement interviendrait après le mois de janvier, la direction du Raja devra attribuer à Sa Pinto deux mois de salaire. Sacré pactole entre les deux sommes à verser.