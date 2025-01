Ligue des champions : La folle remontada du Barça face au Benfica

23/01/2025

Le FC Barcelone a beaucoup souffert pour s'imposer dans les derniers instants d'un match insensé sur la pelouse de Benfica (5-4), qui a longtemps mené grâce à un triplé de Pavlidis et aux erreurs du portier Szczesny, mardi à Lisbonne lors de la 7e journée de phase de ligue.



Dans les arrêts de jeu, alors que le tonnerre grondait au-dessus de la capitale portugaise, Raphinha a délivré son équipe d'une soirée jusqu'ici cauchemardesque, en signant un doublé au bout d'un contre éclair, pendant qu'à l'autre bout du terrain les joueurs de Benfica réclamaient un penalty, en vain.



Au final, avec ses 18 points, le Barça a conservé sa 2e place au classement de C1 derrière Liverpool et obtient lui aussi sa qualification directe pour les huitièmes de finale à une journée de la fin. Mais le club blaugrana est revenu de loin, car il a été mené pendant la quasi totalité de cette rencontre frénétique.



Dans l'ambiance bouillante du Estadio da Luz, l'équipe locale a ouvert le score dès sa première action offensive: lancé dans la profondeur d'une défense blaugrana sans réaction, Alvaro Carreras a remis dans l'axe pour servir Vangelis Pavlidis, qui a marqué d'un tir à bout portant (2e, 1-0). Le Barça a fini par entrer dans le match et aaussitôt rétabli l'égalité grâce à un penalty converti par Robert Lewandowski, sanctionnant une faute commise sur Alejandro Balde (13e, 1-1).



Le Benfica a vite repris l'avantage sur le premier but gag du soir, quand le gardien barcelonais Wojciech Szczesny est sorti de sa surface pour tacler son coéquipier Balde.



Héritant du ballon devant une cage vide, Pavlidis ne s'est pas fait prier pour doubler la mise (22e, 2-1). La soirée du portier polonais a viré au cauchemar pendant que celle de l'attaquant grec de 26 ans prenait des allures de rêve: Szczesny a provoqué un penalty sur Aktürkoglu et Pavlidis l'a converti pour signer un triplé (30e, 3-1).



L'entraîneur Hansi Flick pourra regretter la décision de laisser le gardien Inaki Pena sur le banc pour titulariser Szczesny, ex-portier de la Juventus sorti de sa retraite à 34 ans pour pallier l'absence de l'Allemand Marc-André ter Stegen, gravement blessé au genou.



En deuxième période, sous une pluie battante, les Benfiquistes tentaient de résister aux charges successives du Barça lorsque leur gardien ukrainien Anatoliy Trubin a commis à son tour une grosse bourde en dégageant un ballon sur la tête de Raphinha, qui a ainsi réduit l'écart (64e, 3-2).



Les Catalans ont alors à nouveau été distancés sur un but contre son camp du défenseur Ronald Araujo (68e, 4-2). Comme Szczesny, Araujo jouait lui aussi son premier match de C1 cette saison, en remplacement d'Inigo Martinez, blessé. Encore sur penalty, Lewandowski a marqué un doublé, son 9e but cette saison en C1 (78e, 4-3), et le Barça a enchaîné avec l'égalisation d'une tête d'Eric Garcia (86e, 4-4).



Entré en fin de rencontre, le vétéran argentin Angel Di Maria a failli redonner l'avantage à Benfica, mais il a perdu son duel contre Szczesny (90e). C'est Raphinha qui a fini par faire basculer la partie en faveur du Barça dans le temps additionnel (90+6, 4-5). Décidément, la Ligue des champions réussit aux Catalans cette saison, mais le manque de régularité affiché en Liga a failli les rattraper.