Ligue des champions : L’ASFAR décroche le nul à Kinshasa

16/12/2024

L'AS FAR et l'AS Maniema Union se sont quittées sur un nul (1-1), samedi au stade des Martyrs à Kinshasa, en match comptant pour la 3-ème journée de la phase de poules (groupe B) de la Ligue des champions d'Afrique de football.



Les Congolais ont ouvert le score par le défenseur Exaucia Moanda à la 37ème minute de jeu, avant que l’Angolais To Carnero n'égalise pour les Militaires en seconde période (62è).

Après ce nul, l'AS FAR conforte sa place de leader du groupe B avec 5 points, alors que Maniema Union occupe provisoirement la deuxième place (3 pts).



L'autre match du groupe B devait opposer dimanche à Pretoria le deuxième représentant du Maroc dans cette compétition, le Raja de Casablanca (1 pts) aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (2 pts).

Lors de la 4ème journée, l'AS FAR recevra l'AS Maniema Union, le 03 janvier prochain au stade El Abdi d'El Jadida.



Il convient de rappeler en dernier lieu qu’en Coupe de la Confédération CAF, la Renaissance de Berkane devait affronter dimanche à domicile le Stade Malien, match comptant pour la 3ème journée du groupe B.