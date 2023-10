Ligue des champions : Fortunes diverses pour le WAC et l’ASFAR

Coupe de la CAF : La RSB assure l’essentiel

02/10/2023

Le Wydad de Casablanca s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa large victoire à domicile face au club guinéen de Hafia FC par 3 buts à 0, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V, en match retour du 2è tour préliminaire.



Les Casablancais l’ont emporté grâce à des buts marqués par Yahya Attiyat-Allah (8è), Hamdou El Houni (24è) et Ayoub El Amloud (57è).



Le joueur de Hafia FC Alhassane camara, a écopé d’un carton rouge à la 75è minute.

Lors du match aller, les deux clubs avaient fait match nul, un but partout.

L'autre représentant marocain dans cette compétition, l'AS FAR, a été éliminé par l'Etoile du Sahel de Tunisie, qui s'est imposée (1-2). A l'aller, les Tunisiens avaient pris le meilleur sur l'AS FAR par 1 but à 0.



Les Tunisiens se sont imposés grâce aux buts de Ghofran Nouali (20è) et Raki Aouani (64è), alors qu’Amine Zouhzouh a inscrit l’unique but de l’AS FAR (90è+4).

Le club militaire a évolué la majeure partie de cette rencontre à dix, après l’expulsion en première période de Zouhayr Marour (18è).



Par ailleurs, la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) s'est qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF, après sa victoire face au club nigérian de Bendel Insurance par 1 but à 0, vendredi soir au stade municipal de Berkane, en match retour du deuxième tour préliminaire.



Les Berkanis ont validé leur ticket grâce au but signé Oussama Lemlioui (44è).

A l'aller, il y a deux semaines, les deux formations n'ont pu se départager (2-2).



L'autre représentant du football marocain dans cette compétition, le FUS de Rabat, devait affronter hier à Oran l'USM Alger. Les deux équipes s'étaient quittées sur un nul (1-1) au match aller.

Divers

Botola D1



L'Olympic de Safi (OCS) et le Chabab de Mohammedia (SCCM) se sont neutralisés (0-0) samedi au stade El Massira de Safi, à l'occasion de la 5e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Suite à ce match, l'Olympic Safi se hisse à la sixième place du classement avec 7 points, tandis que le Chabab Mohammedia, 4 points, occupe la 13e place.

Lors de la prochaine journée, les Safiots joueront à l'extérieur face à la Renaissance de Zemamra, tandis que le SCCM évoluera à domicile contre le Hassania d'Agadir.