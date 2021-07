Ligue des champions: Et de 10 pour Al Ahly

19/07/2021

Les Egyptiens d'Al Ahly ont remporté leur 10è titre de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football(CAF), et leur 2è sacre consécutif, en battant en finale les Sud-africains de Kaizer Chiefs sur le score de 3 buts à 0, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Après une première période avec une légère domination égyptienne mais sans danger pour les deux équipes, l'expulsion du joueur sud-africains Happy Mashiane (45è+3) a été le tournant du match. Réduits à dix au retour des vestiaires, les joueurs de Kaizer Chiefs n'ont pas pu tenir longtemps avant que Mohammed Sherif (53è) ne donne l'avantage aux Pharaons. Avec plus d'aisance, les tenants du titre ont trouvé facilement le chemin des filets après leur première réalisation. Mohamed Afsha (64è) et AmrEl Sulaya (74è) ont été les artisans des deuxième et troisième buts. Les Egyptiens d'Al Ahly avaient éliminé l'Espérance de Tunis grâce à une large victoire (3-0) en demi-finale retour, alors qu'ils avaient déjà remporté le match aller par 1 but à zéro. Pour leur part, les Sud-Africains se sont qualifiés en finale aux dépens du Wydad de Casablanca (1-0 en match aller/ 0-0 au retour). En Supercoupe d'Afrique, Al Ahly devra affronter le Raja de Casablanca,sacré champion de la Coupe de la Confédération face à la JS de Kabylie (2-1). A l'issue de cette finale, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a procédé à la remise des médailles et du trophée aux vainqueurs.