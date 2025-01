Ligue des champions : Barcola et Dembélé sur la lancée de leur performance contre City

31/01/2025

Une semaine après avoir fait basculer la rencontre face à Manchester City (4-2), Ousmane Dembélé et Bradley Barcola ont enchaîné mercredi un nouveau match de gala à Stuttgart (4-1), avec notamment un triplé pour Dembélé, le second de sa carrière.



En inscrivant onze buts lors de ses trois derniers matches de Ligue des champions, le Paris SG semble avoir mis derrière lui les problèmes d'efficacité devant le but qu'il a traîné comme en boulet sur les cinq premiers matches de la compétition reine du football européen (deux buts marqués seulement).



Contre Manchester City au Parc des Princes il y a une semaine comme mercredi soir au Neckarstadion de Stuttgart, deux internationaux français incarnent le réveil des buteurs du Paris SG: Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.



Dembélé (27 ans) a été impliqué sur les quatre buts du Paris SG: d'abord en tirant le corner qui a amené l'ouverture du score de Barcola dès la 6e minute, puis en inscrivant un triplé à cheval sur la première et la seconde période (17e, 35e, 54e).



En inscrivant ses 14e, 15e et 16e buts de la saison, toutes compétitions confondues, Dembélé a signé le deuxième triplé seulement de sa carrière, près de neuf ans après le premier, sous les couleurs de son club formateur, le Stade Rennais, le 9 mars 2016, alors qu'il n'avait pas encore 19 ans. C'était avant de partir à Dortmund (2016/17), puis Barcelone (2017/23).

Alors que février n'a pas encore commencé, il bat aussi son record personnel de buts sur une saison qui remontait à l'exercice 2018/19, 14 réalisations avec le Barça.



"J'aime parler des individualités, j'aime parler d'Ousmane Dembélé. Il a fait un match superbe, c'est une très belle nouvelle de voir ce qu'il a fait sur le terrain. Il a vraiment montré toutes ses qualités, lui ou d'autres joueurs. Il a marqué des buts extraordinaires", a apprécié son entraîneur Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.



Comme contre Manchester City, le Paris SG a évolué sur deux jambes à Stuttgart, Barcola sur son aile gauche complétant parfaitement Dembélé, son compère de l'aile droite.

Après les longs mois d'hiver de novembre et décembre, passés sans marquer de buts pendant neuf semaines et demie, une éternité pour un joueur offensif, Barcola est inarrêtable en ce mois de janvier.



Mercredi, le jeune international français (22 ans) a fait vivre un véritable enfer à Josha Vagnoman, qui compte une sélection avec l'Allemagne, pris de vitesse à chaque débordement sur son côté droit de la défense de Stuttgart.



C'est ainsi que Barcola, parti à la limite du hors-jeu sur une balle en profondeur de Vitinha à la 17e minute, a pu servir Ousmane Dembélé au second poteau, et doubler la mise pour le Paris SG



Sur une action identique à la demi-heure du jeu, l'ailier gauche parisien a servi Désiré Doué, dont la tentative a été repoussée in extremis sur sa ligne de but par Fabian Bredlow, la doublure de l'international allemand Alexander Nübel, victime d'un refroidissement et insuffisamment remis pour tenir sa place.

Et quand il n'a pas fait parler sa pointe de vitesse, il a montré son sens du placement pour ouvrir la marque dès la 6e minute.



Barcola a inscrit son quatrième but en deux semaines après des buts en Ligue 1 (pour donner la victoire à son équipe à Lens), en Coupe de France à Espaly (5e division) et surtout en Ligue des champions contre Manchester City.



Sur les cinq dernières rencontres parisiennes, il n'y a que lors du match de championnat le week-end dernier contre Reims (1-1) qu'il n'a pas marqué. Il avait été laissé au repos par Luis Enrique pour préparer cette rencontre de Ligue des champions dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour laquelle l'international Khvicha Kvaratskhelia n'était pas qualifié.



Barcola répond ainsi de la meilleure des façons sur la pelouse à l'arrivée il y a deux semaines de "Kvara" au PSG, en provenance de Naples, et avec qui il va être en concurrence sur l'aile gauche.

Divers

Les qualifiés pour les 8èmes et pour les barrages



Voici les huit équipes directement qualifiées pour les 8èmes de finale de la Ligue des champions et les 16 barragistes qui s'affronteront pour atteindre ce stade, à l'issue de la dernière journée de la phase de ligue disputée mercredi.

Un tirage au sort des barrages sera effectué vendredi, chaque club connaissant d'ores et déjà ses deux potentiels adversaires déterminés par le classement final de cette première phase.



Qualifiés: Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa.



Barragistes: L'Atalanta Bergame et le Borussia Dortmund seront respectivement opposés au Sporting Portugal ou au Club Bruges. Le Real Madrid et le Bayern Munich affronteront le Celtic Glasgow ou Manchester City. L'AC Milan et le PSV Eindhoven joueront face au Feyenoord Rotterdam ou à la Juventus Turin. Le Paris SG et Benfica se mesureront à l'AS Monaco ou à Brest.