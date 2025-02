Ligue des champions : A la Juventus, Kolo Muani vit "un rêve"

10/02/2025

"Comme dans un rêve": l'attaquant français Randal Kolo Muani marche sur l'eau depuis qu'il a rejoint la Juventus Turin avec cinq buts en trois matches, avant d'affronter le PSV Eindhoven mardi en barrages aller de la Ligue des champions.



Arrivé sur la pointe des pieds, après notamment un imbroglio administratif qui a retardé ses débuts en Italie, l'international français est déjà entré dans l'histoire de la Serie A.

L'attaquant, dans un placard doré au Paris SG où Luis Enrique ne comptait plus sur lui, est la première recrue depuis trente ans à faire mouche dans ses trois premiers matches: il a marqué à cinq reprises.



Contre Côme vendredi en ouverture de la 24ème journée, "RKM" qui n'avait eu que 453 minutes de jeu à se mettre sous la dent depuis août au PSG, a sorti la Juve d'un mauvais pas avec un doublé (2-1).

"C'est comme dans un rêve. Je suis très heureux d'être à la Juve et de mes débuts", a-t-il reconnu.

"Pour moi, c'est vraiment important de jouer toujours pour gagner", a poursuivi l'ancien joueur de Nantes et de Francfort.



Même s'il le savait en manque de temps de jeu, son nouvel entraîneur Thiago Motta n'a pas hésité: dès qu'il a reçu le feu vert de la Fifa, le PSG devant se conformer à une règle de l'instance internationale qui limite à six le nombre de ses joueurs prêtés, il a titularisé d'entrée Kolo Muani au détriment de son buteur vedette, Dusan Vlahovic.



Le Français, avec son impact physique et sa vitesse de déplacement, est un attaquant comme les aime l'entraîneur italo-brésilien des Bianconeri, qui lui rappelle notamment le Néerlandais Joshua Zirkzee (11 buts l'an passé) avec qui il a conduit Bologne à la 5e place du Championnat d'Italie 2023-24.



Mais le francophone Motta, passé par le PSG, attend encore plus de son nouvel attaquant: "Randal se sent bien et marque, dès le premier jour, il est arrivé avec le sourire et m'aide beaucoup, mais il peut encore faire mieux, il doit garder les pieds sur terre".

"Marquer, c'est important, mais un attaquant doit faire autre chose que marquer", a-t-il prévenu.



Le coach de la Juve risque très vite d'avoir un problème de taille à régler: Vlahovic, plus gros salaire de son effectif et meilleur buteur en championnat (8), ne va sans doute pas se contenter de bouts de matches, comme contre Empoli (4-1) où il est entré pour les vingt-cinq dernières minutes et a marqué un but.



Mais les résultats lui donnent raison: qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie, la Juve est toujours 5ème en championnat, mais elle est revenue à deux points de la 4ème place, la dernière pour l'instant directement qualificative pour la prochaine C1.



Et les tifosi espèrent maintenant transformer en contrat à long terme le prêt consenti par le PSG jusqu'en fin de saison, sans option d'achat. Toutefois la réalité financière de leur club, fragile, doit les inciter à ne pas trop rêver.



Le PSG qui a déboursé 95 millions d'euros pour le héros malheureux de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine, attendrait selon la presse italienne au moins 60 millions d'euros l'été prochain, surtout si "RKM" continue d'aligner les buts.



Programme

Mardi à 18h45

Brest-PSG

Mardi à 21h00

Juventus-PSV

Manchester City-Real Madrid

Sporting-Dortmund.