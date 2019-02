Ligue des champions : Le WAC boucle la phase aller sur une bonne note Les Rouges s’offrent Lobi Stars et la pole position du groupe

04/02/2019 Mohamed Bouarab

Le Wydad est parvenu, samedi au stade Nnamdi Azikiwe à Enugu, à surclasser son homologue nigérian de Lobi Stars par 1 à 0 pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (GP : A) de la Ligue africaine des clubs champions.

Les Rouges ont abordé cette confrontation alors qu’ils restaient sur une défaite concédée à Pretoria face à l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns (2-1) ; autrement-dit, ils n’avaient pas droit à l’erreur en vue de ne pas compromettre leurs chances de qualification au tour des quarts de finale.

Devant l’adversaire nigérian, les Casablancais ont intelligemment laissé passer l’orage durant les premières minutes avant de prendre le contrôle des débats en menant des assauts savamment orchestrés. Après s’être vu refuser un penalty, les joueurs du WAC n’ont pas lâché le morceau, continuant à manœuvrer dans l’espoir de débloquer la situation. Leurs efforts ont été récompensés à la 20ème minute de jeu lorsque l’arbitre a sifflé cette fois-ci un penalty transformé par Mohamed Nahiri.

Après l’ouverture du score, les poulains de Faouzi Benzarti ont cherché à contenir la fougue de l’adversaire, ce qu’ils ont réussi à faire. A l’instar de la première mi-temps, les locaux avaient entamé la seconde période pied au plancher. Une fois les premières minutes passées, les Wydadis ont repris les choses en main, obtenant un second penalty manqué par Mohamed Ounajem.

Le WAC aurait pu tuer ce match mais ce penalty raté a compliqué les choses, puisque l’adversaire s’était lancé à fond en fin de partie en quête du but égalisateur. Fort heureusement que l’arrière-garde, conduite par le keeper Mohamed Reda Tagnaouiti, veillait bien au grain pour que cette confrontation se termine sur le score précité. Une deuxième victoire du Wydad contre une seule défaite, ce qui lui permet de boucler la phase aller de la compétition à la première place du classement (6 pts) ex aequo avec Mamelodi Sundowns qui, vendredi, a eu raison des Ivoiriens de l’ASEC Mimosas sur la marque de 3 à 1.

Bonne performance à mettre à l’actif du WAC bien parti pour négocier dans de bonnes dispositions la phase des matches retour où il aura à se produire à deux reprises à la maison contre un seul déplacement. A ce propos, la prochaine sortie, comptant pour la quatrième journée, verra le WAC accueillir le 12 courant, au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, Lobi Stars, rencontre qui sera sifflée par un trio d’arbitrage gabonais conduit par Eric Arnaud Otogo Castane, assisté par Théophile Vinga et Angelo Malekou Mambana.

Lors de la 5ème journée, le WAC se déplacera le 9 mars à Abidjan, pour affronter l’ASEC Mimosas, alors qu’au 6ème acte, les Casablancais recevront le 16 dudit mois Mamelodi Sundowns, sachant que les deux premiers de chaque groupe baliseront leur chemin pour le tour des quarts de finale prévu en avril prochain et qui se jouera en élimination directe (aller et retour).