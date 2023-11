Ligue des Champions d'Afrique. Le WAC rate complètement son entrée en matière

26/11/2023

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est incliné face à la formation botswanaise de Jwaneng Galaxy par 1 but à 0, samedi soir au Grand stade de Marrakech, pour le compte de la 1ère journée de la phase de poules (groupe B) de la Ligue des champions d’Afrique de football (2023-2024).



Les Botswanais se sont imposés grâce à un but signé Thabang Sesinyi en première période (33è).



Dans l'autre match de ce groupe, disputé plus tôt, Simba SC de Tanzanie a fait match nul à domicile face aux Ivoiriens de l'Asec Mimosas (1-1).



Au terme de cette journée, Jwaneng Galaxy est en tête du groupe B avec 3 points, devant Simba SC et Asec Mimosas, avec 1 point chacun. Le WAC ferme la marche sans le moindre point.



Les Rouges se sont qualifiés pour la phase de groupes après leur victoire face au club guinéen du Hafia FC, disputant pour la neuvième fois consécutive ce tour.



Jwaneng Galaxy avait créé la surprise au tour préliminaire en éliminant les Sud-Africains d’Orlando Pirates.



Pour sa prochaine sortie dans le même cadre, le Wydad se déplacera chez l’Asec Mimosas qu’il affrontera samedi prochain.

Résultats

1ère journée

Groupe A

Pyramides(EGY)-TP Mazembre (RDC) : 1-0

Mamelodi Sundowns (AFS)-Nouadhibou (MAUR) : Dimanche

Groupe B

Simba (TAN)-ASEC (CIV) : 1-1

Wydad (MAR)-Jwaneng Galaxy (BOT) : 0-1

Groupe C

EST (TUN)-ESS (TUN) : 2-0

Petro (ANG)-Al Hilal (SOU) : 1-0

Groupe D

Belouizdad (ALG)-Y.Africans (TAN) : 3-O

Al Ahly (EGY)-Medeama (GHA) : 3-0.

Divers

Botola Pro D1



L’Union de Touarga et le FUS de Rabat ont fait match nul blanc (0-0), vendredi lors de la 10e journée de la Botola Pro D1 de football.



Samedi, le Youssoufia Berrechid (CAYB) a battu le Maghreb Fès (MAS) par 1 but à 0, samedi au stade municipal de Berrechid. L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Salah Essellami à la 60è minute.

Le joueur sénégalais du CAYB, Mohammed Johnson, a écopé d’un carton rouge à la 85è minute.

Samedi toujours, le Mouloudia d’Oujda s’est imposé à domicile sur le Hassania d’Agadir par 1 but à 0. Le but de victoire des locaux a été inscrit par Nadir Lougmani (45+2).



Canoë-kayak



Le Marocain Achraf Elaidi a remporté l'épreuve du 1000 m sprint de kayak (K1), comptant pour les 9es championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak qui ont pris fin aujourd’hui au lac Jabu à Abuja, au Nigéria. A la faveur de cet exploit, le kayakiste marocain s'est qualifié pour les prochains Jeux olympiques de Paris-2024.



Elaidi rejoint ainsi son compatriote Mathis Soudi (slalom/kayak) qui avait remporté la médaille de bronze aux championnats du monde, tenus à Londres en septembre dernier.



Beach-soccer



L'AS Faucon d'Agadir a remporté le championnat national de beach-soccer 2023-2024, en battant le Raja d'El Jadida par 4 buts à 3, vendredi à Mohammedia.



Les matchs du play-off se sont déroulés du 20 au 24 novembre à Mohammedia.



Ces rencontres ont connu la qualification de 6 clubs, à savoir le Raja d’El Jadida, Hercules Tanger et Sebou Kénitra (poule nord) et Sakr Agadir, Amal Mogador Essaouira et Al Majd Al-Jadid de Laayoune (poule sud).