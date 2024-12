Ligue des Champions d'Afrique : L'AS FAR tient tête au géant sud-africain

Le Raja toujours sans victoire

09/12/2024

La 2ᵉ journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d’Afrique a vu l’AS FAR de Rabat et le Raja de Casablanca se mesurer à des adversaires de haut calibre dans le groupe B. Si les Militaires ont su préserver leur place de leader avec un nul méritoire contre les redoutables Mamelodi Sundowns, les Rajaouis continuent de chercher leurs marques après une deuxième contre-performance.



Samedi soir, au stade El Abdi d’El Jadida, l’AS FAR a tenu tête aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (1-1), au terme d’une rencontre intense. Les hommes d’Hubert Velud ont démontré une force mentale exemplaire, répondant à l’ouverture du score de Rayners (65ᵉ minute) par une égalisation signée Rabie Hrimat (73ᵉ).



Malgré une première mi-temps où le jeu offensif peinait à s’imposer, la seconde période a vu les Militaires multiplier les tentatives. Amine Zahzouh, omniprésent, s’est illustré par plusieurs frappes menaçantes, mais le gardien sud-africain Ronwen Williams a multiplié les arrêts décisifs.



Hubert Velud s’est déclaré satisfait de la performance de ses joueurs, saluant leur capacité à rivaliser avec une équipe dotée d’une maîtrise technique impressionnante. "C’est une bonne soirée conclue par un bon point", a-t-il affirmé en conférence de presse, avant d’exprimer son ambition pour le prochain match contre Maniema Union AC.



Plus tôt dans la journée, le Raja a également dû se contenter d’un nul (1-1) face à Maniema Union AC au stade des Martyrs de Kinshasa. Younes Najjari a rapidement ouvert le score pour les Verts (17ᵉ), mais les Congolais, soutenus par leur public, ont arraché l’égalisation grâce à Joseph Bakasu (79ᵉ).



Ce résultat place le Raja en dernière position du groupe B avec un point, derrière Maniema Union et Mamelodi Sundowns (2 points chacun), alors que l’AS FAR caracole en tête avec 4 points.



Le groupe B s’annonce comme l’un des plus disputés de cette phase de poules. Les prochaines rencontres seront cruciales pour les deux représentants marocains. L’AS FAR se déplacera chez Maniema Union AC, avec pour objectif de consolider son leadership, tandis que le Raja devra défier les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour espérer relancer sa campagne.



Dans cette compétition où chaque point compte, les deux clubs marocains jouent non seulement pour leur honneur, mais aussi pour affirmer la place du football national sur la scène africaine.