Ligue des Champions d’Afrique. L’AS FAR s’incline face à Remo Stars

19/08/2024

L’AS FAR s’est inclinée (1-2) face au club nigérian de Remo Stars, dimanche en match aller du 1er tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique disputé au Remo Star Stadium dans la ville nigériane d'Ikenne.



Les locaux ont ouvert le score à la 19è minute par Nduko Junior, avant que les Militaires n’égalisent 5 minutes après le coup d’envoi de la 2ème période par Joel Beya. Les Nigérians ont doublé la mise par le biais de Ismaila Sodiq (68è).



A noter que le Raja, deuxième représentant du football national en Ligue des champions s’est imposé par 2 buts à 1, sur la pelouse de l’Association sportive de la Garde nationale du Niger (ASGNN), samedi à Niamey.



Les buts des Verts ont été inscrits par Saber Bougrine (22e) et Marouane Zila (66e), alors que les locaux avaient égalisé 1-1 par le biais de Théodore Kouebnou Jules (38e, pen).

Les matchs retour sont prévus du 23 au 25 août. Le deuxième tour préliminaire se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour la manche retour.



Pour le compte du 1er tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l’Union de Touarga a fait match nul à domicile face au Racing Club d'Abidjan (0-0), samedi au stade Moulay El Hassan à Rabat.



Le match retour est prévu samedi prochain à, partir de 17 heures à Abidjan.

L’autre représentant du Maroc à cette compétition, la Renaissance de Berkane, finaliste de la dernière édition, est exempt de ce tour.



Le club Orange jouera directement le deuxième tour préliminaire, contre le vainqueur du match entre les Nigérians d’El Kanemi Warriors et les Béninois de Dadje FC.



Le deuxième tour préliminaire se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour la manche retour.