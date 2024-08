Ligue des Champions d'Afrique : Carton plein du Raja

Coupe de la Confédération : Elimination d’entrée de l’UTS

25/08/2024

Le Raja de Casablanca a battu (5-0) l’Association sportive de la Garde nationale du Niger (ASGNN), samedi au Stade Laarbi Zaouli en match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions d'Afrique de football et s’est qualifié au second tour.



Les buts des Verts ont été inscrits par Mohamed Zrida (28è), Nawfal Zarhouni (33è), Mohamed Boulacsout (45è+2), Adam Ennafati (54è) et Saber Bougrine (67è).

Au match aller, qui s'est déroulé samedi dernier, les Verts se sont imposés sur la pelouse des Nigériens (2-1).



L'autre représentant du Maroc dans la C1 d'Afrique, l'AS FAR, s'était incliné (1-2), dimanche dernier (match aller) chez les Nigérians du Remo Stars. Le match retour entre les Militaires et les Remo stars devait se jouer, dimanche.



Par ailleurs, l'Union de Touarga a été éliminée face au RC Abidjan aux tirs au but (1-2, T.R.A 0-0) en match retour du 1er tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé, samedi au Stade Félix Houphouët Boigny.

Les Marocains ont évolué à 10 contre 11 dès la 7ème minute de la 2ème période après l'expulsion de leur capitaine, Achraf Berki.



Lors du match aller qui avait eu lieu, la semaine passée à Rabat, les deux formations s'étaient quittées sur un score blanc.

L’autre représentant du Maroc à cette compétition, la Renaissance de Berkane, finaliste de la dernière édition, est exempt de ce tour.



Le club Orange jouera le deuxième tour préliminaire, contre le vainqueur du match entre les Nigérians d’El Kanemi Warriors et les Béninois de Dadje FC.



Le deuxième tour préliminaire, aussi bien de la Ligue des champions que de la Coupe de la Confédération, se jouera du 13 au 15 septembre pour la manche aller et du 20 au 22 septembre pour la manche retour.