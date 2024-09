Ligue des Champions : Le Raja assure

Coupe de la CAF : La RSB déroule

22/09/2024

Le Raja de Casablanca s'est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions d'Afrique de football, après sa victoire par 2 buts à 0 face aux Ghanéens de FC Samartex, samedi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en match retour du 2ème tour préliminaire.

Les buts de la rencontre ont été marqués par Marouane Zila (41è) et Naoufal Zerhouni (88è).



En match aller, joué dimanche dernier à Accra, les deux formations ont fait match nul (2-2).

L'autre représentant du football marocain dans cette compétition, l'AS FAR, devait recevoir dimanche Al Merrikh soudanais. A l'aller, les deux équipes n'ont pas pu se départager (2-2).



De son côté, la Renaissance sportive de Berkane s'est qualifiée à la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football, en battant, vendredi à Berkane, en match retour du 2è tour préliminaire les Béninois de Dadje FC (5-0).



Les buts des Oranges, exempts du premier tour éliminaire, ont été signés Haytam Manaoute (16è), Mateus Barbosa (24è), Ayoub Khairi (42è), Youssef Mehri (46è) et Oussama Lamlioui (90è+6, s.p).



Au match aller, la RSB, double lauréate et double finaliste de l’épreuve, s'était imposée sur le score de 2 buts à 0.

Pour rappel, l’Union de Touarga avait été éliminé au poremier tour préliminaire de la Coupe de la CAF après avoir cédé le pas devant la formation ivoirienne du Racing Abidjan.