Ligue arabe : L’élection du Maroc à la tête du CDH, fruit d’efforts diplomatiques accrus

13/01/2024

L' élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies (CDH) en 2024 constitue le fruit palpable des efforts diplomatiques accrus déployés par le Royaume, a indiqué mercredi le directeur du Département des droits de l'Homme au sein du Secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, Mounir El Fassi.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Fassi a souligné que la confiance dont jouit le Royaume s’est traduite par son élection à la majorité des deux tiers et avec une avance confortable sur son concurrent pour assumer la présidence du CDH des Nations Unies en 2024.



Il a ajouté que cette confiance constitue une consolidation du bilan positif du Royaume en matière de droits de l'Homme et une reconnaissance de la capacité de la diplomatie marocaine à diriger le Conseil des droits de l'Homme. Le responsable a de même salué la présidence marocaine qui, selon lui, sera "sage et à la hauteur des attentes".



L'élection du Maroc, pour la première fois de son Histoire, à la Présidence de ce prestigieux organe onusien, exprime une reconnaissance par la Communauté internationale de la clairvoyance de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme.