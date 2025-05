Ligue Europa: Vers une finale cent pour cent anglaise

03/05/2025

Manchester United et Tottenham ont pris une option pour s'affronter dans une finale anglaise de la Ligue Europa en gagnant leur demi-finale aller jeudi, les Red Devils à Bilbao (3-0) et les Spurs chez eux contre les Norvégiens de Bodoe/Glimt (3-1).



En Ligue Conférence (C4), la soirée a réussi également au représentant de la Premier League, Chelsea, qui a battu les Suédois de Djurgardens à Stockholm (4-1) à grâce à des buts de Jadon Sancho (12) et de Noni Madueke (43) et à un doublé de Nicolas Jackson (59, 65) contre un but d'Alemayehu Mulugeta (68).



Pour le second billet pour la finale du 28 mai à Wroclaw (Pologne), les jeux ne sont pas faits après la victoire du Bétis Séville sur la Fiorentina (2-1) en Espagne: Abde Ezzalzouli (7) et Antony (64) ont marqué pour les Espagnols, Luca Ranieri (72) pour les Italiens.



Au stade San Mamés, où aura lieu la finale de la C3 le 21 mai, Manchester United a fait exploser l'équipe basque en 15 minutes avec un but de Casemiro (30) et deux de Bruno Fernandes (37, 45+4), le premier sur un penalty accompagné de l'exclusion de Vivian.



Pour deux des clubs les plus décevants de la saison en Premier League, la C3 devrait offrir la possibilité d'un joli lot de consolation et une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Tottenham, 16e du Championnat, deux places derrière Manchester United, a dominé Bodoe/Glimt, l'équipe surprise de la compétition, dépourvue de joueurs d'envergure.



Grâce aux buts de Brennan Johnson dès la première minute, de James Madison (34) et de Dominic Solanke (61 sur pen) les Londoniens sont bien placés pour aller chercher leur ticket dans une semaine, au-delà du cercle polaire, même si Ulrik Saltnes (83) a préservé un petit espoir pour les Scandinaves.

Les matches retour auront lieu le jeudi 8 mai.