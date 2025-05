Ligue Europa : Tottenham et Manchester pour sauver leur saison

01/05/2025

Tottenham et Manchester United peuvent encore sauver une saison désastreuse en remportant la Ligue Europa et sont malgré leurs crises encore favoris des demi-finales, dont les matches allers se jouent ce jeudi.



Les Londoniens reçoivent la grande surprise de la compétition, Bodoe Glimt, premier club norvégien à atteindre le dernier carré d'une compétition européenne, les Mancuniens se déplacent à Bilbao, où l'Athletic rêve de disputer la finale prévue dans sa cathédrale de San Mames, le 21 mai.



Pour les Spurs, 16e de Premier League, comme pour Man Utd (14e), remporter la C3 est leur dernière chance de qualification pour la prochaine Ligue des champions, honneur offert au vainqueur du trophée.



Tottenham a lâché prise en Championnat d'Angleterre, où il reste sur cinq défaites en six matches et n'a battu que le bon dernier Southampton, relégué de longue date.

United ne va guère mieux, avec deux nuls et trois défaites en PL, mais a retrouvé son orgueil de grand d'Europe en marquant trois buts en sept minutes pour renverser Lyon en quarts de finale (5-4 a.p., 2-2 à l'aller).



Mais les adversaires des institutions anglaises en péril rêvent aussi de finale.

Ce serait historique pour les Jaunes du cercle polaire, portés par le co-meilleur buteur de la compétition Kasper Hoegh (7 buts).



Ce serait la troisième pour les Basques, à chaque fois battus jusqu'alors, par la Juventus Turin en 1977 (1-0/1-2) et par l'Atlético Madrid en 2012 (3-0), quand Marcelo Bielsa avait conduit Bilbao au bord d'un premier trophée européen.



En Ligue Conférence aussi le favori est anglais: Chelsea tient même l'occasion de devenir le premier club à remporter les quatre coupes d'Europe, la C1, la défunte Coupe des coupes (C2), la C3 et la toute nouvelle C4, dont c'est la quatrième édition.

Les Blues se déplacent à l'aller à Stockholm chez Djurgardens, pour la première fois dans le dernier carré d'une compétition comme Bodoe Glimt.



Dans l'autre demi-finale, le Betis Séville, qui a vu son grand rival le Séville FC remporter sept Ligue Europa en moins de 20 ans, vise un tout premier trophée européen. Il reçoit la Fiorentina, qui retente sa chance après avoir perdu les deux précédentes finales de la C4.



Programme:



Ligue Europa

Jeudi à 20h00

Tottenham (ENG) - Bodoe/Glimt (NOR)

Athletic Bilbao (ESP) - Manchester United (ENG)



Ligue Conférence

Jeudi à 20h00

Betis Séville (ESP) - Fiorentina (ITA)

Djurgårdens IF (SWE) - Chelsea (ENG).