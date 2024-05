Ligue Europa. L'Atalanta, petit palmarès, grandes ambitions

01/05/2024

L'Atalanta, adversaire de l'OM jeudi en demi-finale de la Ligue Europa, n'a remporté qu'un seul trophée dans son histoire, mais le club de Bergame s'est fait un nom en Serie A et en Europe grâce au style de jeu séduisant prôné par son emblématique entraîneur.



Depuis sa création en 1907, l'Atalanta, en référence à Atalante, héroïne de la mythologie grecque élevée par la déesse de la chasse Artemis, n'a jamais été sacrée championne. Son palmarès se limite a une ligne: la Coupe d'Italie 1963.



Le club de Bergame, ville lombarde de 120.000 habitants, est une anomalie dans le football italien: il dispute sa 63e saison de Serie A, sur un total de 92 depuis la création du championnat. Seuls neuf clubs ont fait mieux et ils sont tous situés dans des capitales régionales, beaucoup plus peuplées, comme Milan, Turin, Rome ou encore Florence.



La "Dea", littéralement la déesse représentée sur son blason qui rappelle son ascendance mythologique, n'a plus quitté la Serie A depuis 2012.

Elle a fini 3e du Championnat d'Italie trois années de suite (2018, 2019, 2020) et atteint les quarts de finale de la Ligue des champions en 2020 (défaite 2-1 face au PSG).



Actuelle 6e du championnat, l'Atalanta peut doubler, voire tripler son palmarès en quelques semaines avec la Coupe d'Italie (finale le 15 mai contre la Juventus Turin) et la Ligue Europa.

L'Atalanta a pris une nouvelle dimension grâce à l'un de ses anciens joueurs, Antonio Percassi.



L'ancien défenseur de la "Dea" (110 matches de championnat entre 1971 et 1977) a fait fortune, une fois ses crampons rangés dès l'âge de 25 ans, dans l'immobilier commercial d'abord en ouvrant des magasins Benetton, puis des franchises en Italie de Starbucks et Nike, des centres commerciaux ou en lançant la gamme de cosmétiques KIKO.



D'abord président, Percassi rachète le club en 2010 pour 14 millions d'euros et lui donne la stabilité financière qui lui manquait. Il a cédé en février pour 500 M EUR 55% du capital à un consortium américain mené par Stephen Pagliuca, patron du fonds d'investissement Bain Capital et co-propriétaire de l'équipe NBA des Boston Celtics.

Percassi, 70 ans, reste un président discret, loin de ses bruyants collègues Aurelio De Laurentiis (Naples) ou Claudio Lotito (Lazio).



La star de l'Atalanta est son entraîneur, Gian Piero Gasperini. En poste depuis 2016, une éternité pour un club de Serie A, il est devenu une référence qui fait école avec des anciens joueurs, comme Thiago Motta (Bologne) ou Ivan Juric (Torino). Sous sa direction, l'Atalanta produit un football résolument offensif.



Avant de rejoindre Bergame, Gasperini a fait ses gammes à la Juventus, où il s'occupait des équipes de jeunes, s'est révélé au Genoa, a connu un échec cinglant à l'Inter où il a été limogé en septembre 2011 après trois... matches, avant de se relancer à Palerme puis au Genoa à nouveau.



Il est partisan d'un 3-5-2 qui étouffe les adversaires comme a pu le constater en quarts de finale Liverpool, humilié 3 à 0 à domicile, mais qui, très énergivore, peut se retourner contre son équipe quand elle bute sur une défense hermétique.



Exigeant avec ses joueurs, très à cheval sur la préparation physique et la discipline, Gasperini, 65 ans, est réputé aussi pour ses coups de gueule qui peuvent viser arbitres, entraîneurs adverses ou journalistes.



L'Atalanta n'a pas les moyens de l'Inter, de l'AC Milan ou de la Juventus, mais son centre de formation dont est issu notamment l'international italien Alessandro Bastoni, est l'un des meilleurs d'Italie, tout comme sa cellule de recrutement.

Ses scouts ont ainsi repéré en Autriche le Danois Ramus Hojlund revendu l'été dernier 70 millions d'euros à Manchester United.



Ils savent relancer des joueurs en panne de confiance, comme le Nigérian Ademola Lookman (RB Leipzig), le Malien El Bilal Touré (Almeria) ou encore le Belge Charles De Ketelaere, resté muet lors de sa première saison en Serie A avec l'AC Milan et qui en est à 7 buts en championnat.