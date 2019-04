Ligue Europa : Des demies Arsenal-Valence et Francfort-Chelsea

20/04/2019

L'Angleterre sera représentée par deux clubs dans le dernier carré de la Ligue Europa: Arsenal affrontera Valence pendant que Chelsea défiera Francfort, après les quarts de finale retour disputés jeudi.

Arsenal, vainqueur 2-0 de Naples à l'aller, s'est imposé en Italie 1-0. Valence, victorieux 3-1 chez Villarreal, a géré 2-0 à Mestalla. Après sa victoire 1-0 à Prague, Chelsea a battu dans la douleur le Slavia 4-3. Francfort, défait 4-2 à Lisbonne, a arraché sa qualification en battant Benfica 2-0 au retour.

Arsenal a vite éteint le bouillant stade San Paolo grâce à un superbe coup franc d'Alexandre Lacazette (36e).

La quête d'une nouvelle victoire en Ligue Europa se poursuit pour l'entraîneur des Gunners, Unai Emery, spécialiste de la compétition avec trois C3 consécutives glanées en 2014, 2015 et 2016 à la tête du Séville FC.

Le technicien basque retrouvera en demies les Espagnols de Valence, club où il a officié pendant quatre saisons et qu'il avait aussi conduit à ce stade de la compétition en 2012. Mais Emery devra sûrement se passer d'Aaron Ramsey, touché à une cuisse à Naples.

Comme Arsenal, Valence a également assuré très tôt sa place en demies. Les coéquipiers de Kevin Gameiro ont ouvert le score dès la 12e minute par Antonio Latorre après un ballon subtilisé par Gonzalo Guedes, déjà décisif à l'aller en inscrivant un doublé. Les Valencians ont doublé la mise sur coup franc par Daniel Parejo (54e).

A Stamford Bridge, Chelsea s'est fait quelques frayeurs face au Slavia. Vainqueurs 1-0 à Prague à l'aller, les Blues ont parfaitement débuté grâce à une avalanche de buts en première période: doublé de Pedro (à l'origine aussi du 3e) et but de Giroud, le 10e dans cette C3 pour le Français. Rentrés aux vestiaires sur le score de 4-1, après une réduction du score des Tchèques, les Anglais ont encaissé deux autres buts juste après la reprise, tous inscrits par Petr Sevcik.

Poussé par son impressionnant public, Francfort, actuel 4e de Bundesliga, a renversé la vapeur face à Benfica. Les Allemands ont ouvert la marque par Filip Kostic (36e), puis Sebastian Rode a envoyé l'Eintracht en demies (67e).

Les demi-finales aller Arsenal-Valence et Francfort-Chelsea auront lieu le 2 mai, le retour le 9 mai.