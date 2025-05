Ligue Conférence: Chelsea contre le Betis Séville en finale

Chelsea affrontera le Betis Séville en finale de la Ligue Conférence le 28 mai à Wroclaw (Pologne).



Chelsea s'est contenté du minimum, une victoire 1 à 0 grâce à un but de Kiernan Dewbury-Hall (38e), face à Djurgarden après avoir fait la différence à Stockholm (4-1) lors de la demi-finale aller, la semaine dernière.



Le Betis Séville a pris l'autre billet grâce au but égalisateur d'Ez Abde pendant la prolongation (97e) sur le terrain de la Fiorentina (2-2). Battue en Andalousie 2 à 1, la Viola avait refait son retard à la fin du temps réglementaire avec un doublé de Gosens (34e, 42e) contre un but d'Antony (30e) pour les Espagnols.